Мэрия Перми объяснила, зачем уничтожает технику Apple и Samsung

Мэрия Перми уничтожает технику Apple и Samsung из-за ее поломки
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Устройства не подлежат восстановлению Фото:

В администрации Перми объяснили, зачем объявляли конкурс на оказание услуг по уничтожению техники Apple и Samsung. Причинами послужили выход устройств из эксплуатации и нецелесообразность ремонта.

«По заключению экспертов (ООО „Экспертул“) установлено, что техсредства находятся в неработоспособном состоянии. Их ремонт экономически нецелесообразен ввиду морального старения моделей технических средств и дороговизны запасных частей», — сообщает РБК-Пермь со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В пресс-службе администрации добавили, что технические средства были закуплены в период с 2000 по 2016 годы для обеспечения деятельности муниципальных служащих. Экспертиза состояния, утилизация и плановая замена вышедших из эксплуатации устройств проводятся ежегодно.

Конкурс на утилизацию электроники мэрия Перми объявила в конце января 2024 года. По техзаданию в перечень вошли 22 позиции, среди которых были планшет Apple iPad, смартфон Samsung и другая техника. Торги в итоге выиграло ООО «Ай Ти Макс», оценившее стоимость своих услуг в 1200 рублей.

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В администрации Перми объяснили, зачем объявляли конкурс на оказание услуг по уничтожению техники Apple и Samsung. Причинами послужили выход устройств из эксплуатации и нецелесообразность ремонта. «По заключению экспертов (ООО „Экспертул“) установлено, что техсредства находятся в неработоспособном состоянии. Их ремонт экономически нецелесообразен ввиду морального старения моделей технических средств и дороговизны запасных частей», — сообщает РБК-Пермь со ссылкой на пресс-службу мэрии. В пресс-службе администрации добавили, что технические средства были закуплены в период с 2000 по 2016 годы для обеспечения деятельности муниципальных служащих. Экспертиза состояния, утилизация и плановая замена вышедших из эксплуатации устройств проводятся ежегодно. Конкурс на утилизацию электроники мэрия Перми объявила в конце января 2024 года. По техзаданию в перечень вошли 22 позиции, среди которых были планшет Apple iPad, смартфон Samsung и другая техника. Торги в итоге выиграло ООО «Ай Ти Макс», оценившее стоимость своих услуг в 1200 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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