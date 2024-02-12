Мэрия Перми объяснила, зачем уничтожает технику Apple и Samsung

Мэрия Перми уничтожает технику Apple и Samsung из-за ее поломки

12 февраля 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Устройства не подлежат восстановлению Фото: Анна Майорова © URA.RU В администрации Перми объяснили, зачем объявляли конкурс на оказание услуг по уничтожению техники Apple и Samsung. Причинами послужили выход устройств из эксплуатации и нецелесообразность ремонта. «По заключению экспертов (ООО „Экспертул“) установлено, что техсредства находятся в неработоспособном состоянии. Их ремонт экономически нецелесообразен ввиду морального старения моделей технических средств и дороговизны запасных частей», — сообщает РБК-Пермь со ссылкой на пресс-службу мэрии. В пресс-службе администрации добавили, что технические средства были закуплены в период с 2000 по 2016 годы для обеспечения деятельности муниципальных служащих. Экспертиза состояния, утилизация и плановая замена вышедших из эксплуатации устройств проводятся ежегодно. Конкурс на утилизацию электроники мэрия Перми объявила в конце января 2024 года. По техзаданию в перечень вошли 22 позиции, среди которых были планшет Apple iPad, смартфон Samsung и другая техника. Торги в итоге выиграло ООО «Ай Ти Макс», оценившее стоимость своих услуг в 1200 рублей.

В администрации Перми объяснили, зачем объявляли конкурс на оказание услуг по уничтожению техники Apple и Samsung. Причинами послужили выход устройств из эксплуатации и нецелесообразность ремонта. «По заключению экспертов (ООО „Экспертул“) установлено, что техсредства находятся в неработоспособном состоянии. Их ремонт экономически нецелесообразен ввиду морального старения моделей технических средств и дороговизны запасных частей», — сообщает РБК-Пермь со ссылкой на пресс-службу мэрии. В пресс-службе администрации добавили, что технические средства были закуплены в период с 2000 по 2016 годы для обеспечения деятельности муниципальных служащих. Экспертиза состояния, утилизация и плановая замена вышедших из эксплуатации устройств проводятся ежегодно. Конкурс на утилизацию электроники мэрия Перми объявила в конце января 2024 года. По техзаданию в перечень вошли 22 позиции, среди которых были планшет Apple iPad, смартфон Samsung и другая техника. Торги в итоге выиграло ООО «Ай Ти Макс», оценившее стоимость своих услуг в 1200 рублей.