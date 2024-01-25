Администрация Перми ищет подрядчика, чтобы уничтожить технику Apple и Samsung

Администрация Перми опубликовала закупку на оказание услуг по утилизации электроники. Уничтожить необходимо смартфоны планшет, ноутбуки, принтеры и цифровой фотоаппарат.
«Планшет Apple iPad, ноутбук ASER, ноутбук ASUS, сканер HP, многофункциональное устройство Canon, смартфон Samsung и цифровой фотоаппарат SONY», — следует из технического задания.
Всего в перечни 22 позиции. В контракте отмечено, что ремонтировать электронику или разбирать ее на запчасти нельзя. Отдельно прописано, что драгоценные металлы, которые могут обнаружиться при разборе техники должны быть сданы в специализированную организацию, а вырученные деньги за драгметаллы необходимо передать администрации Перми.
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