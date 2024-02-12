Экс-генсек НАТО признал, что планы против России не оправдались

Экс-генсек НАТО Расмуссен: экономика РФ не была разрушена после конфликта

12 февраля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Российская экономика не разрушилась после начала СВО, заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО ожидали, что российская экономика не справится с финансированием вооруженного конфликта на Украине, и в результате президент РФ Владимир Путин пойдет на переговоры. Об этом высказался экс-генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен. «Была надежда, что этот шок нанесет ущерб экономике России, ослабит ее способность финансировать конфликт и в конечном итоге заставит Путина сесть за стол переговоров. К сожалению, этого не произошло», — написал Расмуссен в статье для Financial Times. Он добавил, что российская экономика ухудшилась, но не была разрушена. В январе 2024 года Путин заявил, что принципиальным отличием России от Украины является то, что Москва сохранила экономику страны, которую противник рассчитывал разрушить. Она устойчиво функционирует, отметил он. Кроме того, Путин подчеркнул, что Киев существует только на «подачки от стран Запада».

НАТО ожидали, что российская экономика не справится с финансированием вооруженного конфликта на Украине, и в результате президент РФ Владимир Путин пойдет на переговоры. Об этом высказался экс-генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен. «Была надежда, что этот шок нанесет ущерб экономике России, ослабит ее способность финансировать конфликт и в конечном итоге заставит Путина сесть за стол переговоров. К сожалению, этого не произошло», — написал Расмуссен в статье для Financial Times. Он добавил, что российская экономика ухудшилась, но не была разрушена. В январе 2024 года Путин заявил, что принципиальным отличием России от Украины является то, что Москва сохранила экономику страны, которую противник рассчитывал разрушить. Она устойчиво функционирует, отметил он. Кроме того, Путин подчеркнул, что Киев существует только на «подачки от стран Запада».