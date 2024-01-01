Путин объяснил, в чем отличие российской экономики от украинской

Российская экономика функционирует устойчиво в отличие от украинской. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского, отметив, что РФ смогла сохранить свою экономику, в отличие от Украины.
«Принципиальным отличием является то, то Россия сохранила экономику страны, которую противник рассчитывал разрушить. Она устойчиво функционирует. У нас инфляция поднялась, цены подросли. Мы контролируем все. <…> В отличие от Украины Россия не просто сохранила экономику страны <…> в этом году ВВП вырос на 3,5%», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ также отметил, что в стране впервые за многие годы рост обрабатывающих отраслей намного превысил доходы от нефти и газа.
Путин подчеркнул, что Киев существует только на «подачки от стран Запада». По его словам, руководители Украины с «протянутой рукой клянчат лишний миллион долларов», а в России совершенно другая ситуация.
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