Путин объяснил, в чем отличие российской экономики от украинской

Путин: Россия смогла сохранить свою экономику, а Украина нет
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что впервые рост обрабатывающих отраслей в России превысил доходы от нефти и газа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская экономика функционирует устойчиво в отличие от украинской. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского, отметив, что РФ смогла сохранить свою экономику, в отличие от Украины.

«Принципиальным отличием является то, то Россия сохранила экономику страны, которую противник рассчитывал разрушить. Она устойчиво функционирует. У нас инфляция поднялась, цены подросли. Мы контролируем все. <…> В отличие от Украины Россия не просто сохранила экономику страны <…> в этом году ВВП вырос на 3,5%», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ также отметил, что в стране впервые за многие годы рост обрабатывающих отраслей намного превысил доходы от нефти и газа.

Путин подчеркнул, что Киев существует только на «подачки от стран Запада». По его словам, руководители Украины с «протянутой рукой клянчат лишний миллион долларов», а в России совершенно другая ситуация.

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Российская экономика функционирует устойчиво в отличие от украинской. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского, отметив, что РФ смогла сохранить свою экономику, в отличие от Украины. «Принципиальным отличием является то, то Россия сохранила экономику страны, которую противник рассчитывал разрушить. Она устойчиво функционирует. У нас инфляция поднялась, цены подросли. Мы контролируем все. <…> В отличие от Украины Россия не просто сохранила экономику страны <…> в этом году ВВП вырос на 3,5%», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ также отметил, что в стране впервые за многие годы рост обрабатывающих отраслей намного превысил доходы от нефти и газа. Путин подчеркнул, что Киев существует только на «подачки от стран Запада». По его словам, руководители Украины с «протянутой рукой клянчат лишний миллион долларов», а в России совершенно другая ситуация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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