В Челябинской области столкнулись два поезда. Фото, видео

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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, поезда, железнодорожный состав, вагоны, ржд
С рельсов сошли десять вагонов Фото:

В Челябинской области на станции Бердяуш 12 февраля столкнулись два поезда. На место происшествие выехал транспортный прокурор, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«На станции Бердяуш [Саткинский район] машинист тепловоза ЧМЭ-3 N 8502 выехал на запрещенный сигнал светофора… Произошло столкновение с грузовым поездом № 2336», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В результате ЧП никто не пострадал. С рельсов сошли 10 вагонов. На место выехал Златоустовский транспортный прокурор. Проводится проверка исполнения закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В результате ЧП никто не пострадал
В результате ЧП никто не пострадал
Авария произошла на станции Бердяуш
Авария произошла на станции Бердяуш

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В Челябинской области на станции Бердяуш 12 февраля столкнулись два поезда. На место происшествие выехал транспортный прокурор, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «На станции Бердяуш [Саткинский район] машинист тепловоза ЧМЭ-3 N 8502 выехал на запрещенный сигнал светофора… Произошло столкновение с грузовым поездом № 2336», — сообщается в telegram-канале ведомства. В результате ЧП никто не пострадал. С рельсов сошли 10 вагонов. На место выехал Златоустовский транспортный прокурор. Проводится проверка исполнения закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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