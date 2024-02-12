С рельсов сошли десять вагонов
В Челябинской области на станции Бердяуш 12 февраля столкнулись два поезда. На место происшествие выехал транспортный прокурор, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«На станции Бердяуш [Саткинский район] машинист тепловоза ЧМЭ-3 N 8502 выехал на запрещенный сигнал светофора… Произошло столкновение с грузовым поездом № 2336», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В результате ЧП никто не пострадал. С рельсов сошли 10 вагонов. На место выехал Златоустовский транспортный прокурор. Проводится проверка исполнения закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В результате ЧП никто не пострадал
Авария произошла на станции Бердяуш
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.