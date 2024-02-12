Водитель КАМАЗ не остановился, несмотря на крики очевидца
Ночью 13 февраля в Екатеринбурге на дороге загорелся КАМАЗ, груженный снегом. Водитель легкового автомобиля пытался предупредить его, но не смог. Об этом сообщил очевидец инцидента.
«У него искры из-под низа. Он видит? Искры сыплются, он горит… Горишь!», — приводит слова очевидца портал Е1.RU. Мужчина уточнил, что после криков о том, что под машиной появился огонь, водитель не остановился и повернул в сторону полигона с трассы.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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