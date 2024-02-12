Происшествия В Екатеринбурге на дороге загорелся КАМАЗ, груженный снегом 13 февраля 2024 в 03:11 Размер текста - 17 + Водитель КАМАЗ не остановился, несмотря на крики очевидца Фото: Илья Московец © URA.RU Ночью 13 февраля в Екатеринбурге на дороге загорелся КАМАЗ, груженный снегом. Водитель легкового автомобиля пытался предупредить его, но не смог. Об этом сообщил очевидец инцидента. «У него искры из-под низа. Он видит? Искры сыплются, он горит… Горишь!», — приводит слова очевидца портал Е1.RU. Мужчина уточнил, что после криков о том, что под машиной появился огонь, водитель не остановился и повернул в сторону полигона с трассы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Ночью 13 февраля в Екатеринбурге на дороге загорелся КАМАЗ, груженный снегом. Водитель легкового автомобиля пытался предупредить его, но не смог. Об этом сообщил очевидец инцидента. «У него искры из-под низа. Он видит? Искры сыплются, он горит… Горишь!», — приводит слова очевидца портал Е1.RU. Мужчина уточнил, что после криков о том, что под машиной появился огонь, водитель не остановился и повернул в сторону полигона с трассы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям