12 февраля 2024

В Екатеринбурге на дороге загорелся КАМАЗ, груженный снегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, камаз, уборка снега, город, проспект ленина
Водитель КАМАЗ не остановился, несмотря на крики очевидца Фото:

Ночью 13 февраля в Екатеринбурге на дороге загорелся КАМАЗ, груженный снегом. Водитель легкового автомобиля пытался предупредить его, но не смог. Об этом сообщил очевидец инцидента.

«У него искры из-под низа. Он видит? Искры сыплются, он горит… Горишь!», — приводит слова очевидца портал Е1.RU. Мужчина уточнил, что после криков о том, что под машиной появился огонь, водитель не остановился и повернул в сторону полигона с трассы.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Ночью 13 февраля в Екатеринбурге на дороге загорелся КАМАЗ, груженный снегом. Водитель легкового автомобиля пытался предупредить его, но не смог. Об этом сообщил очевидец инцидента. «У него искры из-под низа. Он видит? Искры сыплются, он горит… Горишь!», — приводит слова очевидца портал Е1.RU. Мужчина уточнил, что после криков о том, что под машиной появился огонь, водитель не остановился и повернул в сторону полигона с трассы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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