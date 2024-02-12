В Госдуме предложили обеспечить автомобилями инвалидов боевых действий

13 февраля 2024 в 04:51 Размер текста - 17 +

Для получения автомобиля будет требоваться отсутствие противопоказаний Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев и глава комитета Ярослав Нилов предложили обеспечить автомобилями российских инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий. Информация об этом указана в пояснительной записке к законопроекту, направленному правительству. «Проектом федерального закона предлагается предоставить инвалидам боевых действий и Великой Отечественной войны право на обеспечение автомобилями. Для этого будут требоваться отсутствие противопоказаний к вождению и наличие соответствующих медпоказаний», — пишет RT со ссылкой на пояснительную записку. Как отмечают депутаты, представленный автомобиль можно будет использовать в качестве специального средства передвижения. По словам Ярослава Нилова, идея законопроекта стала актуальной после рабочей поездки на АвтоВАЗ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов. Из него следует, что технические средства теперь будут стандартизированы и поставляться с учетом медицинских показаний.

Председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев и глава комитета Ярослав Нилов предложили обеспечить автомобилями российских инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий. Информация об этом указана в пояснительной записке к законопроекту, направленному правительству. «Проектом федерального закона предлагается предоставить инвалидам боевых действий и Великой Отечественной войны право на обеспечение автомобилями. Для этого будут требоваться отсутствие противопоказаний к вождению и наличие соответствующих медпоказаний», — пишет RT со ссылкой на пояснительную записку. Как отмечают депутаты, представленный автомобиль можно будет использовать в качестве специального средства передвижения. По словам Ярослава Нилова, идея законопроекта стала актуальной после рабочей поездки на АвтоВАЗ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов. Из него следует, что технические средства теперь будут стандартизированы и поставляться с учетом медицинских показаний.