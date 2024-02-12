12 февраля 2024

В Госдуме предложили обеспечить автомобилями инвалидов боевых действий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, знак инвалид, автомобиль, парковка
Для получения автомобиля будет требоваться отсутствие противопоказаний Фото:

Председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев и глава комитета Ярослав Нилов предложили обеспечить автомобилями российских инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий. Информация об этом указана в пояснительной записке к законопроекту, направленному правительству.

«Проектом федерального закона предлагается предоставить инвалидам боевых действий и Великой Отечественной войны право на обеспечение автомобилями. Для этого будут требоваться отсутствие противопоказаний к вождению и наличие соответствующих медпоказаний», — пишет RT со ссылкой на пояснительную записку.

Как отмечают депутаты, представленный автомобиль можно будет использовать в качестве специального средства передвижения. По словам Ярослава Нилова, идея законопроекта стала актуальной после рабочей поездки на АвтоВАЗ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов. Из него следует, что технические средства теперь будут стандартизированы и поставляться с учетом медицинских показаний.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев и глава комитета Ярослав Нилов предложили обеспечить автомобилями российских инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий. Информация об этом указана в пояснительной записке к законопроекту, направленному правительству. «Проектом федерального закона предлагается предоставить инвалидам боевых действий и Великой Отечественной войны право на обеспечение автомобилями. Для этого будут требоваться отсутствие противопоказаний к вождению и наличие соответствующих медпоказаний», — пишет RT со ссылкой на пояснительную записку. Как отмечают депутаты, представленный автомобиль можно будет использовать в качестве специального средства передвижения. По словам Ярослава Нилова, идея законопроекта стала актуальной после рабочей поездки на АвтоВАЗ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации инвалидов. Из него следует, что технические средства теперь будут стандартизированы и поставляться с учетом медицинских показаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...