В России вводят единые стандарты оказания помощи инвалидам

25 декабря 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

В РФ стандартизируют предоставление инвалидам ТСР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Из него следует, что технические средства реабилитации (ТСР) теперь будут стандартизированы. Они будут поставляться с учетом медицинских рекомендаций. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В закон вошли предложения всех регионов РФ и специализированных организаций. Теперь инвалидам будут предоставляться ТСР с учетом медицинских особенностей человека с ограниченными возможностями здоровья. Также законопроект позволит ввести в РФ единые стандарты реабилитации инвалидов. Они касаются как обучения инвалидов, так и их социально-психологической реабилитации. До этого регионы самостоятельно разрабатывали программы реабилитации и абилитации инвалидов. В законе не были установлены единые стандарты предоставления услуг для людей с инвалидностью. С 1 января изменятся условия получения ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Пособия смогут получать работающие родители или опекуны. В мае URA.RU сообщало, как инвалидам оформить пенсию.

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Из него следует, что технические средства реабилитации (ТСР) теперь будут стандартизированы. Они будут поставляться с учетом медицинских рекомендаций. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В закон вошли предложения всех регионов РФ и специализированных организаций. Теперь инвалидам будут предоставляться ТСР с учетом медицинских особенностей человека с ограниченными возможностями здоровья. Также законопроект позволит ввести в РФ единые стандарты реабилитации инвалидов. Они касаются как обучения инвалидов, так и их социально-психологической реабилитации. До этого регионы самостоятельно разрабатывали программы реабилитации и абилитации инвалидов. В законе не были установлены единые стандарты предоставления услуг для людей с инвалидностью. С 1 января изменятся условия получения ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Пособия смогут получать работающие родители или опекуны. В мае URA.RU сообщало, как инвалидам оформить пенсию.