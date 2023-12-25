В России вводят единые стандарты оказания помощи инвалидам

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В РФ стандартизируют предоставление инвалидам ТСР Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Из него следует, что технические средства реабилитации (ТСР) теперь будут стандартизированы. Они будут поставляться с учетом медицинских рекомендаций. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В закон вошли предложения всех регионов РФ и специализированных организаций. Теперь инвалидам будут предоставляться ТСР с учетом медицинских особенностей человека с ограниченными возможностями здоровья. Также законопроект позволит ввести в РФ единые стандарты реабилитации инвалидов. Они касаются как обучения инвалидов, так и их социально-психологической реабилитации.

До этого регионы самостоятельно разрабатывали программы реабилитации и абилитации инвалидов. В законе не были установлены единые стандарты предоставления услуг для людей с инвалидностью.

С 1 января изменятся условия получения ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Пособия смогут получать работающие родители или опекуны. В мае URA.RU сообщало, как инвалидам оформить пенсию.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Из него следует, что технические средства реабилитации (ТСР) теперь будут стандартизированы. Они будут поставляться с учетом медицинских рекомендаций. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В закон вошли предложения всех регионов РФ и специализированных организаций. Теперь инвалидам будут предоставляться ТСР с учетом медицинских особенностей человека с ограниченными возможностями здоровья. Также законопроект позволит ввести в РФ единые стандарты реабилитации инвалидов. Они касаются как обучения инвалидов, так и их социально-психологической реабилитации. До этого регионы самостоятельно разрабатывали программы реабилитации и абилитации инвалидов. В законе не были установлены единые стандарты предоставления услуг для людей с инвалидностью. С 1 января изменятся условия получения ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Пособия смогут получать работающие родители или опекуны. В мае URA.RU сообщало, как инвалидам оформить пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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