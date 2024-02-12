12 февраля 2024

В ХМАО автомобиль влетел в кучу снега, оставленную коммунальщиками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег во дворах. Тюмень, сугроб, куча снега, снег во дворе
Гора снега осталась на дороге после уборки коммунальных служб (архивное фото) Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) вечером 8 февраля водитель легкового авто в темноте не заметил кучу снега на дороге и въехал на нее. Снежная масса осталась от коммунальщиков, которые не вывезли ее после расчистки снега.

«В Нефтеюганске один из водителей чуть не взмыл в небо на своей машине. Все, благодаря коммунальщикам, которые оставили на дороге гигантскую кучу снега», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Наш Юганск».

На видео, размещенном в паблике, автомобиль двигается по улице, на которой расположен спорткомплекс «Жемчужина Югры». Неподалеку от снежной кучи работает техника.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Нефтеюганске (ХМАО) вечером 8 февраля водитель легкового авто в темноте не заметил кучу снега на дороге и въехал на нее. Снежная масса осталась от коммунальщиков, которые не вывезли ее после расчистки снега. «В Нефтеюганске один из водителей чуть не взмыл в небо на своей машине. Все, благодаря коммунальщикам, которые оставили на дороге гигантскую кучу снега», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Наш Юганск». На видео, размещенном в паблике, автомобиль двигается по улице, на которой расположен спорткомплекс «Жемчужина Югры». Неподалеку от снежной кучи работает техника. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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