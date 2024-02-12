В Нефтеюганске (ХМАО) вечером 8 февраля водитель легкового авто в темноте не заметил кучу снега на дороге и въехал на нее. Снежная масса осталась от коммунальщиков, которые не вывезли ее после расчистки снега.
«В Нефтеюганске один из водителей чуть не взмыл в небо на своей машине. Все, благодаря коммунальщикам, которые оставили на дороге гигантскую кучу снега», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Наш Юганск».
На видео, размещенном в паблике, автомобиль двигается по улице, на которой расположен спорткомплекс «Жемчужина Югры». Неподалеку от снежной кучи работает техника.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
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