Как выбрать хорошие цветы ко Дню святого Валентина

Роскачество: при выборе цветов надо обратить внимание на листья и стебли
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Молодой девушке лучше дарить букет пастельных тонов, посоветовали в Роскачестве Фото:

Чтобы выбрать хорошие цветы ко Дню святого Валентина, надо обратить внимание на тычинки, листья и стебли. Об этом рассказали в Роскачестве.

«Лучше выбирать полураспустившиеся цветы с бутонами, так как они дольше сохраняют свежесть. Важно, чтобы у раскрытых цветов не было пыльцы на тычинках, а бутоны не были желтоватыми, потому что больше такие цветы не распустятся», — рассказали РИА Новости в Роскачестве. Также стоит обратить внимание на то, как плотно к бутону прилегает чашелистик. Если он будет еще и свежим — это хорошо.

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Что ни в коем случае нельзя дарить девушке на 14 февраля

Стебли свежих цветов должны быть без внешних повреждений и пятен, а также — упругими. Еще один вариант проверить свежесть цветов — это срез стебля. Если он мягкий и без постороннего запаха, то это хороший знак.

Белый налет на листьях или нарушение их целостности — это плохо. Также следует проверять, чтобы в цветах не было насекомых. В Роскачестве отметили, что молодой девушке подойдет букет из пастельных тонов, а взрослой — более насыщенный и темный.

День святого Валентина отмечается во всем мире 14 февраля. Если у человека нет денег, а сделать приятное своей возлюбленной хочется, то есть несколько способов. Подробнее о них — в материале URA.RU.

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Чтобы выбрать хорошие цветы ко Дню святого Валентина, надо обратить внимание на тычинки, листья и стебли. Об этом рассказали в Роскачестве. «Лучше выбирать полураспустившиеся цветы с бутонами, так как они дольше сохраняют свежесть. Важно, чтобы у раскрытых цветов не было пыльцы на тычинках, а бутоны не были желтоватыми, потому что больше такие цветы не распустятся», — рассказали РИА Новости в Роскачестве. Также стоит обратить внимание на то, как плотно к бутону прилегает чашелистик. Если он будет еще и свежим — это хорошо. Стебли свежих цветов должны быть без внешних повреждений и пятен, а также — упругими. Еще один вариант проверить свежесть цветов — это срез стебля. Если он мягкий и без постороннего запаха, то это хороший знак. Белый налет на листьях или нарушение их целостности — это плохо. Также следует проверять, чтобы в цветах не было насекомых. В Роскачестве отметили, что молодой девушке подойдет букет из пастельных тонов, а взрослой — более насыщенный и темный. День святого Валентина отмечается во всем мире 14 февраля. Если у человека нет денег, а сделать приятное своей возлюбленной хочется, то есть несколько способов. Подробнее о них — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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