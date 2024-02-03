Что ни в коем случае нельзя дарить девушке на 14 февраля

Психолог Шиллерова рекомендует подарить девушке на 14 февраля сертификат в СПА
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, подарки, презенты, призентация
Если девушка предпочитает акцентные аксессуары, то стоит подарить ей оригинальное украшение Фото:

На 14 февраля, также известный праздник как День святого Валентина, люди дарят друг другу подарки, чтобы выразить свои чувства и укрепить отношения. Однако существуют некоторые вещи, которые не рекомендуется дарить в этот день. URA.RU расскажет, что не стоит дарить на День влюбленных и как порадовать свою вторую половинку в этот праздник.

Психолог Мадина Шиллерова рассказала, как не прогадать с подарком и доставить радость партнеру. По ее словам, лучшим презентом является абонемент в СПА-салон. Также психолог советует подарить парный браслет или кулон. «Оригинальный подарок, который вы сможете носить всегда при себе и ощущать близость с любимым», — рассказала психолог в беседе с «МК в Питере».

Что не стоит дарить девушке на 14 февраля

  • Кухонные принадлежности;
  • техника для дома;
  • абонемент в фитнес-клуб;
  • спортивный инвентарь;
  • омолаживающий крем или гель от морщин;
  • решив подарить цветы, стоит задуматься о приложении к ним, например, ювелирное украшение, приятный сувенир и прочее. Девушка может расстроиться, если ей подарят только цветы.

Что не стоит дарить мужчине на 14 февраля

  • «Джентельменский набор», состоящий из носков, трусов и принадлежностей для бритья;
  • мягкие игрушки и конфеты;
  • инструменты;
  • деньги;
  • билеты на балет или в театр;
  • цветы;

Какие подарки на 14 февраля «не принесут счастья»

  • Часы. По поверьям, они могут принести паре расставание. В эту же категорию входят украшения из янтаря, книги, цепочки, носки.
  • Вилки, ножи и носовые платки — к слезам и ссорам;
  • Вязаные шарфы и трусы могут подтолкнуть партнера к изменам и расставаниям.

Что подарить девушке на праздник

  • Цветочная подписка. Один букет в качестве подарка — это несолидно, подарите своей девушке подписку сразу на несколько доставок цветов.
  • Игра для двоих. Подарок позволит изучить новые техники поцелуев, освоить неожиданные позы и обсудить массу откровенных тем. Также это поможет не придумывать развлечение на праздничный вечер.
  • Абонемент в СПА-салон. Порадуйте возлюбленную возможностью отвлечься от проблем, расслабиться и улучшить свое физическое и моральное состояние. Сеансы массажа она точно оценит.
  • Секс-игрушка. День влюбленных — идеальный повод для такого подарка. Благодаря такому подарку вы сможете разнообразить интимную жизнь.
  • Фотокнига. В такой альбом войдет около 90 снимков совместного времяпрепровождения.
  • Оригинальное украшение. Если девушка предпочитает акцентные аксессуары, то это станет идеальным подарком
  • Набор косметики. Однако стоит уделить внимание и подобрать красиво оформленный косметический набор от известного бренда.
  • Парфюмерный набор. Если не знаете предпочтения девушки, то стоит подарить набор, в котором собраны миниатюры с ароматами, среди которых обязательно найдется тот, что ей понравится.
  • Сумка. При условии если знаете, какую именно хочет девушка.
  • Учебный полет на самолете, на воздушном шаре или прыжок с парашютом для девушкек-экстремалок. Однако для этого вы должны быть уверены в склонностях половинки и отсутствии у нее боязни высоты.
  • Фен или стайлер бренда Dyson;
  • новый смартфон;
  • беспроводные наушники;
  • фотоаппарат мгновенной печати;

Список парных подарков

  • Парные футболки или свитшоты с фирменной надписью или принтом про вашу пару;
  • парные кружки для чая и кофе;
  • парные ежедневники с надписью, сделанной на заказ;
  • парные кольца, браслеты или кулоны, на которых можно выгравировать ваши имена;
  • парные кошельки с персональными надписями;
  • парные обложки для паспорта;
  • парные брелоки с именами друг друга;
  • парные шарфы или шапки;
  • парные фартуки.

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На 14 февраля, также известный праздник как День святого Валентина, люди дарят друг другу подарки, чтобы выразить свои чувства и укрепить отношения. Однако существуют некоторые вещи, которые не рекомендуется дарить в этот день. URA.RU расскажет, что не стоит дарить на День влюбленных и как порадовать свою вторую половинку в этот праздник. Психолог Мадина Шиллерова рассказала, как не прогадать с подарком и доставить радость партнеру. По ее словам, лучшим презентом является абонемент в СПА-салон. Также психолог советует подарить парный браслет или кулон. «Оригинальный подарок, который вы сможете носить всегда при себе и ощущать близость с любимым», — рассказала психолог в беседе с «МК в Питере».
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© Служба новостей «URA.RU»
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