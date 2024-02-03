Что ни в коем случае нельзя дарить девушке на 14 февраля

На 14 февраля, также известный праздник как День святого Валентина, люди дарят друг другу подарки, чтобы выразить свои чувства и укрепить отношения. Однако существуют некоторые вещи, которые не рекомендуется дарить в этот день. URA.RU расскажет, что не стоит дарить на День влюбленных и как порадовать свою вторую половинку в этот праздник.
Психолог Мадина Шиллерова рассказала, как не прогадать с подарком и доставить радость партнеру. По ее словам, лучшим презентом является абонемент в СПА-салон. Также психолог советует подарить парный браслет или кулон. «Оригинальный подарок, который вы сможете носить всегда при себе и ощущать близость с любимым», — рассказала психолог в беседе с «МК в Питере».
Что не стоит дарить девушке на 14 февраля
- Кухонные принадлежности;
- техника для дома;
- абонемент в фитнес-клуб;
- спортивный инвентарь;
- омолаживающий крем или гель от морщин;
- решив подарить цветы, стоит задуматься о приложении к ним, например, ювелирное украшение, приятный сувенир и прочее. Девушка может расстроиться, если ей подарят только цветы.
Что не стоит дарить мужчине на 14 февраля
- «Джентельменский набор», состоящий из носков, трусов и принадлежностей для бритья;
- мягкие игрушки и конфеты;
- инструменты;
- деньги;
- билеты на балет или в театр;
- цветы;
Какие подарки на 14 февраля «не принесут счастья»
- Часы. По поверьям, они могут принести паре расставание. В эту же категорию входят украшения из янтаря, книги, цепочки, носки.
- Вилки, ножи и носовые платки — к слезам и ссорам;
- Вязаные шарфы и трусы могут подтолкнуть партнера к изменам и расставаниям.
Что подарить девушке на праздник
- Цветочная подписка. Один букет в качестве подарка — это несолидно, подарите своей девушке подписку сразу на несколько доставок цветов.
- Игра для двоих. Подарок позволит изучить новые техники поцелуев, освоить неожиданные позы и обсудить массу откровенных тем. Также это поможет не придумывать развлечение на праздничный вечер.
- Абонемент в СПА-салон. Порадуйте возлюбленную возможностью отвлечься от проблем, расслабиться и улучшить свое физическое и моральное состояние. Сеансы массажа она точно оценит.
- Секс-игрушка. День влюбленных — идеальный повод для такого подарка. Благодаря такому подарку вы сможете разнообразить интимную жизнь.
- Фотокнига. В такой альбом войдет около 90 снимков совместного времяпрепровождения.
- Оригинальное украшение. Если девушка предпочитает акцентные аксессуары, то это станет идеальным подарком
- Набор косметики. Однако стоит уделить внимание и подобрать красиво оформленный косметический набор от известного бренда.
- Парфюмерный набор. Если не знаете предпочтения девушки, то стоит подарить набор, в котором собраны миниатюры с ароматами, среди которых обязательно найдется тот, что ей понравится.
- Сумка. При условии если знаете, какую именно хочет девушка.
- Учебный полет на самолете, на воздушном шаре или прыжок с парашютом для девушкек-экстремалок. Однако для этого вы должны быть уверены в склонностях половинки и отсутствии у нее боязни высоты.
- Фен или стайлер бренда Dyson;
- новый смартфон;
- беспроводные наушники;
- фотоаппарат мгновенной печати;
Список парных подарков
- Парные футболки или свитшоты с фирменной надписью или принтом про вашу пару;
- парные кружки для чая и кофе;
- парные ежедневники с надписью, сделанной на заказ;
- парные кольца, браслеты или кулоны, на которых можно выгравировать ваши имена;
- парные кошельки с персональными надписями;
- парные обложки для паспорта;
- парные брелоки с именами друг друга;
- парные шарфы или шапки;
- парные фартуки.
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