Что ни в коем случае нельзя дарить девушке на 14 февраля

Психолог Шиллерова рекомендует подарить девушке на 14 февраля сертификат в СПА

03 февраля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Если девушка предпочитает акцентные аксессуары, то стоит подарить ей оригинальное украшение Фото: Сергей Русанов © URA.RU На 14 февраля, также известный праздник как День святого Валентина, люди дарят друг другу подарки, чтобы выразить свои чувства и укрепить отношения. Однако существуют некоторые вещи, которые не рекомендуется дарить в этот день. URA.RU расскажет, что не стоит дарить на День влюбленных и как порадовать свою вторую половинку в этот праздник.



Психолог Мадина Шиллерова рассказала, как не прогадать с подарком и доставить радость партнеру. По ее словам, лучшим презентом является абонемент в СПА-салон. Также психолог советует подарить парный браслет или кулон. «Оригинальный подарок, который вы сможете носить всегда при себе и ощущать близость с любимым», — рассказала психолог в беседе с «МК в Питере». Что не стоит дарить девушке на 14 февраля Кухонные принадлежности;

техника для дома;

абонемент в фитнес-клуб;

спортивный инвентарь;

омолаживающий крем или гель от морщин;

решив подарить цветы, стоит задуматься о приложении к ним, например, ювелирное украшение, приятный сувенир и прочее. Девушка может расстроиться, если ей подарят только цветы. Что не стоит дарить мужчине на 14 февраля «Джентельменский набор», состоящий из носков, трусов и принадлежностей для бритья;

мягкие игрушки и конфеты;

инструменты;

деньги;

билеты на балет или в театр;

цветы; Какие подарки на 14 февраля «не принесут счастья» Часы. По поверьям, они могут принести паре расставание. В эту же категорию входят украшения из янтаря, книги, цепочки, носки.

Вилки, ножи и носовые платки — к слезам и ссорам;

Вязаные шарфы и трусы могут подтолкнуть партнера к изменам и расставаниям. Что подарить девушке на праздник



Цветочная подписка. Один букет в качестве подарка — это несолидно, подарите своей девушке подписку сразу на несколько доставок цветов.

Игра для двоих. Подарок позволит изучить новые техники поцелуев, освоить неожиданные позы и обсудить массу откровенных тем. Также это поможет не придумывать развлечение на праздничный вечер.

Абонемент в СПА-салон. Порадуйте возлюбленную возможностью отвлечься от проблем, расслабиться и улучшить свое физическое и моральное состояние. Сеансы массажа она точно оценит.

Секс-игрушка. День влюбленных — идеальный повод для такого подарка. Благодаря такому подарку вы сможете разнообразить интимную жизнь.

Фотокнига. В такой альбом войдет около 90 снимков совместного времяпрепровождения.

Оригинальное украшение. Если девушка предпочитает акцентные аксессуары, то это станет идеальным подарком

Набор косметики. Однако стоит уделить внимание и подобрать красиво оформленный косметический набор от известного бренда.

Парфюмерный набор. Если не знаете предпочтения девушки, то стоит подарить набор, в котором собраны миниатюры с ароматами, среди которых обязательно найдется тот, что ей понравится.

Сумка. При условии если знаете, какую именно хочет девушка.

Учебный полет на самолете, на воздушном шаре или прыжок с парашютом для девушкек-экстремалок. Однако для этого вы должны быть уверены в склонностях половинки и отсутствии у нее боязни высоты.

Фен или стайлер бренда Dyson;

новый смартфон;

беспроводные наушники;

фотоаппарат мгновенной печати; Список парных подарков Парные футболки или свитшоты с фирменной надписью или принтом про вашу пару;

парные кружки для чая и кофе;

парные ежедневники с надписью, сделанной на заказ;

парные кольца, браслеты или кулоны, на которых можно выгравировать ваши имена;

парные кошельки с персональными надписями;

парные обложки для паспорта;

парные брелоки с именами друг друга;

парные шарфы или шапки;

парные фартуки.

На 14 февраля, также известный праздник как День святого Валентина, люди дарят друг другу подарки, чтобы выразить свои чувства и укрепить отношения. Однако существуют некоторые вещи, которые не рекомендуется дарить в этот день. URA.RU расскажет, что не стоит дарить на День влюбленных и как порадовать свою вторую половинку в этот праздник. Психолог Мадина Шиллерова рассказала, как не прогадать с подарком и доставить радость партнеру. По ее словам, лучшим презентом является абонемент в СПА-салон. Также психолог советует подарить парный браслет или кулон. «Оригинальный подарок, который вы сможете носить всегда при себе и ощущать близость с любимым», — рассказала психолог в беседе с «МК в Питере».