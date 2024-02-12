12 февраля 2024

Пермский миллиардер заработал более 700 млн на дивидендах

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Репин Александр Анатольевич, компания "Сатурн-Р". Пермь, репин александр
Александр Репин является единственным владельцем компании Фото:

Миллиардер из Перми Александр Репин получил 700,3 млн дивидендов от ООО «Пермавтоучкомбинат». Организация входит в холдинг «Сатурн», единственным владельцем которого является Репин.

«ООО „Пермавтоучкомбинат“ выплатило 700,3 млн рублей. Компания входит в холдинг „Сатурн“, который принадлежит Александру Репину», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

ООО «Пермавтоучкомбинат» является учредителем ООО «СМУ №3 Сатурн-Р», который ранее возводил жилой комплекс «Арсенал» в Перми. Компания занимается строительством различных зданий. Прибыль организации за 2023 год составила 820 млн рублей.

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Миллиардер из Перми Александр Репин получил 700,3 млн дивидендов от ООО «Пермавтоучкомбинат». Организация входит в холдинг «Сатурн», единственным владельцем которого является Репин. «ООО „Пермавтоучкомбинат“ выплатило 700,3 млн рублей. Компания входит в холдинг „Сатурн“, который принадлежит Александру Репину», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». ООО «Пермавтоучкомбинат» является учредителем ООО «СМУ №3 Сатурн-Р», который ранее возводил жилой комплекс «Арсенал» в Перми. Компания занимается строительством различных зданий. Прибыль организации за 2023 год составила 820 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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