Пермский миллиардер заработал более 700 млн на дивидендах

Александр Репин является единственным владельцем компании
Миллиардер из Перми Александр Репин получил 700,3 млн дивидендов от ООО «Пермавтоучкомбинат». Организация входит в холдинг «Сатурн», единственным владельцем которого является Репин.
«ООО „Пермавтоучкомбинат“ выплатило 700,3 млн рублей. Компания входит в холдинг „Сатурн“, который принадлежит Александру Репину», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».
ООО «Пермавтоучкомбинат» является учредителем ООО «СМУ №3 Сатурн-Р», который ранее возводил жилой комплекс «Арсенал» в Перми. Компания занимается строительством различных зданий. Прибыль организации за 2023 год составила 820 млн рублей.
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