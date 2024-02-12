Информация о пострадавших не сообщается (архивное фото)
В Екатеринбурге на пересечении улиц Розы Люксембург и Малышева произошла авария легкового автомобиля и грузовика. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.
«На кольце у „Высоцкого“ столкнулась фура и легковушка. Машины перегородили сразу две полосы», — сообщил очевидец.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Там ответили, что информация о ДТП не поступала.
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