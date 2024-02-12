В Екатеринбурге возле БЦ «Высоцкий» образовалась пробка из-за ДТП. Видео

13 февраля 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Информация о пострадавших не сообщается (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на пересечении улиц Розы Люксембург и Малышева произошла авария легкового автомобиля и грузовика. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «На кольце у „Высоцкого“ столкнулась фура и легковушка. Машины перегородили сразу две полосы», — сообщил очевидец. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Там ответили, что информация о ДТП не поступала.

В Екатеринбурге на пересечении улиц Розы Люксембург и Малышева произошла авария легкового автомобиля и грузовика. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «На кольце у „Высоцкого“ столкнулась фура и легковушка. Машины перегородили сразу две полосы», — сообщил очевидец. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Там ответили, что информация о ДТП не поступала.