12 февраля 2024

В Екатеринбурге возле БЦ «Высоцкий» образовалась пробка из-за ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, автомобиль дпс, зима, дтп, перевертыш, дорога, дорожная авария
Информация о пострадавших не сообщается (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Розы Люксембург и Малышева произошла авария легкового автомобиля и грузовика. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.

«На кольце у „Высоцкого“ столкнулась фура и легковушка. Машины перегородили сразу две полосы», — сообщил очевидец.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Там ответили, что информация о ДТП не поступала.

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Розы Люксембург и Малышева произошла авария легкового автомобиля и грузовика. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «На кольце у „Высоцкого“ столкнулась фура и легковушка. Машины перегородили сразу две полосы», — сообщил очевидец. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Там ответили, что информация о ДТП не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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