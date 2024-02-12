Житель Магнитогорска проломил череп подруге, метнув в нее новогоднюю елку

13 февраля 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Виновный проведет в колонии общего режима 4 года и шесть месяцев и выплатит потерпевшей 500 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области вынесли приговор мужчине, проломившему сожительнице голову крестовиной от новогодней елки. Орджоникидзевский районный суд назначил наказание, виновный проведет в колонии общего режима 4 года и шесть месяцев, а также выплатит потерпевшей штраф в размере 500 тысяч рублей. «Орджоникидзевский районный суд признал жителя Магнитогорска виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Так как он не успел отбыть условное наказание по другому преступлению, ему в общей сложности придется провести в колонии общего режима 4 года и шесть месяцев» — сообщает издание «Верстов. инфо». Как сообщает издание, также мужчина должен будет выплатить своей теперь уже бывшей сожительнице 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В начале 2024 года апелляционная инстанция оставила приговор Орджоникидзевского районного суда в силе. В декабре 2022 года после того, как у сожителей случилась ссора, мужчина ушел на работу. Утром 26 декабря, вернувшись домой, он схватил наряженную новогоднюю елку и метнул ее в сторону своей возлюбленной, которая на тот момент отдыхала на диване. После этого у женщины резко ухудшилось состояние, но ехать в больницу она отказалась. Только вечером подсудимый все-таки доставил свою возлюбленную в больницу. К тому времени она уже еле ходила и начала путать слова. По документам суда, елка прилетела в голову женщине деревянной крестовиной, закрепленной у основания дерева. У потерпевшей диагностировали внутримозговую гематому, субарахноидальное кровоизлияние, а также закрытый перелом левой височной кости. В суде магнитогорец пытался оправдаться, заявляя, что сожительница первой бросила в него елку, а он просто кинул дерево обратно и даже не видел, куда бросал. Пострадавшая назвала заявления своего сожителя в суде ложью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Магнитогорске Челябинской области вынесли приговор мужчине, проломившему сожительнице голову крестовиной от новогодней елки. Орджоникидзевский районный суд назначил наказание, виновный проведет в колонии общего режима 4 года и шесть месяцев, а также выплатит потерпевшей штраф в размере 500 тысяч рублей. «Орджоникидзевский районный суд признал жителя Магнитогорска виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Так как он не успел отбыть условное наказание по другому преступлению, ему в общей сложности придется провести в колонии общего режима 4 года и шесть месяцев» — сообщает издание «Верстов. инфо». Как сообщает издание, также мужчина должен будет выплатить своей теперь уже бывшей сожительнице 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В начале 2024 года апелляционная инстанция оставила приговор Орджоникидзевского районного суда в силе. В декабре 2022 года после того, как у сожителей случилась ссора, мужчина ушел на работу. Утром 26 декабря, вернувшись домой, он схватил наряженную новогоднюю елку и метнул ее в сторону своей возлюбленной, которая на тот момент отдыхала на диване. После этого у женщины резко ухудшилось состояние, но ехать в больницу она отказалась. Только вечером подсудимый все-таки доставил свою возлюбленную в больницу. К тому времени она уже еле ходила и начала путать слова. По документам суда, елка прилетела в голову женщине деревянной крестовиной, закрепленной у основания дерева. У потерпевшей диагностировали внутримозговую гематому, субарахноидальное кровоизлияние, а также закрытый перелом левой височной кости. В суде магнитогорец пытался оправдаться, заявляя, что сожительница первой бросила в него елку, а он просто кинул дерево обратно и даже не видел, куда бросал. Пострадавшая назвала заявления своего сожителя в суде ложью.