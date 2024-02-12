В Тюмени на улице Краснооктябрьской стая собак напала на ребенка. Видео происшествия засняла камера видеонаблюдения во дворе дома №14, ролик опубликовали в социальных сетях.
«Собаки напали на ребенка. Краснооктябрьская 14. Когда их перестанут выпускать обратно с пробиркой на ухе? Администрация сделает что-нибудь?» — такой пост появился в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
На видео видно, как псы, находящиеся у мусорных баков, сбиваются в стаю и нападают на ребенка, который стоит неподалеку. Мальчик в ужасе кричит и начинает убегать, собаки следуют за ним. URA.RU запросило информацию о возможном обращении после инцидента в скорую помощь, комментарий ожидается.
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