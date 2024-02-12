12 февраля 2024

В Тюмени стая собак напала на ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, бездомные животные, собаки, бездомные собаки
Стая псов погналась за ребенком Фото:

В Тюмени на улице Краснооктябрьской стая собак напала на ребенка. Видео происшествия засняла камера видеонаблюдения во дворе дома №14, ролик опубликовали в социальных сетях.

«Собаки напали на ребенка. Краснооктябрьская 14. Когда их перестанут выпускать обратно с пробиркой на ухе? Администрация сделает что-нибудь?» — такой пост появился в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео видно, как псы, находящиеся у мусорных баков, сбиваются в стаю и нападают на ребенка, который стоит неподалеку. Мальчик в ужасе кричит и начинает убегать, собаки следуют за ним. URA.RU запросило информацию о возможном обращении после инцидента в скорую помощь, комментарий ожидается.

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В Тюмени на улице Краснооктябрьской стая собак напала на ребенка. Видео происшествия засняла камера видеонаблюдения во дворе дома №14, ролик опубликовали в социальных сетях. «Собаки напали на ребенка. Краснооктябрьская 14. Когда их перестанут выпускать обратно с пробиркой на ухе? Администрация сделает что-нибудь?» — такой пост появился в группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео видно, как псы, находящиеся у мусорных баков, сбиваются в стаю и нападают на ребенка, который стоит неподалеку. Мальчик в ужасе кричит и начинает убегать, собаки следуют за ним. URA.RU запросило информацию о возможном обращении после инцидента в скорую помощь, комментарий ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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