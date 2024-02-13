Турчак отчитался о темпах газификации в России

13 февраля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

По словам Турчака, газифицированы также будут школы, больницы и детские сады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России провели газ жителям более 1,2 миллиона домов, еще полмиллиона уже подключены. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время запуска котельной в гимназии №1 в Ханты-Мансийске. «По стране техническая возможность обеспечена для газификации более 1,2 миллионов домов. Непосредственно подключений, когда газ не просто подведен к границе земельного участка, а уже смонтировано внутридомовое оборудование и запущены внутридомовые котельные, уже более полумиллиона», — передает сайт « Единой России» слова Турчака. Также Турчак напомнил, что также будут обеспечены газом такие социальные объекты, как детские сады, школы, ФАПы и больницы. Помимо прочего, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов добавил, что планируется газифицировать 5,7 тысяч населенных пунктов по России до конца 2025 года. По его словам, потенциал составляет еще порядка одного миллиона домов. Кроме того, он пообещал помочь газифицировать соцобъекты после визита в ХМАО. Глава региона Наталья Комарова отметила, что размер выплат для граждан РФ при газификации составляет от 120 млн рублей. По ее словам, они входят в компенсацию части понесенных расходов при подключении или в покрытие планируемых расходов. Выплаты получат участники спецоперации и их родные, многодетные семьи, пенсионеры, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов и другие категории граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России провели газ жителям более 1,2 миллиона домов, еще полмиллиона уже подключены. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время запуска котельной в гимназии №1 в Ханты-Мансийске. «По стране техническая возможность обеспечена для газификации более 1,2 миллионов домов. Непосредственно подключений, когда газ не просто подведен к границе земельного участка, а уже смонтировано внутридомовое оборудование и запущены внутридомовые котельные, уже более полумиллиона», — передает сайт «Единой России» слова Турчака. Также Турчак напомнил, что также будут обеспечены газом такие социальные объекты, как детские сады, школы, ФАПы и больницы. Помимо прочего, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов добавил, что планируется газифицировать 5,7 тысяч населенных пунктов по России до конца 2025 года. По его словам, потенциал составляет еще порядка одного миллиона домов. Кроме того, он пообещал помочь газифицировать соцобъекты после визита в ХМАО. Глава региона Наталья Комарова отметила, что размер выплат для граждан РФ при газификации составляет от 120 млн рублей. По ее словам, они входят в компенсацию части понесенных расходов при подключении или в покрытие планируемых расходов. Выплаты получат участники спецоперации и их родные, многодетные семьи, пенсионеры, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов и другие категории граждан.