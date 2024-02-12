Турчак оценил перспективы газификации ХМАО

Турчак пообещал помочь газифицировать соцобъекты после визита в ХМАО

13 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Сенатор Андрей Турчак пообещал помощь в газификации соцобъектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак оценил перспективы газификации ХМАО во время визита в Ханты-Мансийск. В своем telegram-канале он отметил, что в Югре принято 3,5 тысячи заявок на догазификацию. Во время его визита в Югру на газ перешла котельная гимназии № 1. «В ХМАО принято 3,5 тысячи заявок на догазификацию. Практически по всем заключены договоры. Полностью подключены к газу более 1,5 тысячи домов. Сегодня на газ перешла котельная, которая обеспечит теплом сначала второй блок, а потом и всю гимназию №1 Ханты-Мансийска, детский сад рядом. И еще останется резерв на подключение. По всей стране таких соцобъектов — не менее 3 тысяч, „Газпром“ получил заявки на газификацию пока от 630 из них. С коллегами в правительстве будем помогать», — отметил сенатор. Также Турчак вместе со своим коллегой по Совфеду Александром Карелиным побывали в доме многодетной семьи, который газифицировали в день их визита в Югру. По словам хозяйки дома Елены Пачгановой, от заявки до подключения к сетям прошел месяц. Регион компенсирует им, а также другим категориям льготников, расходы на оборудование. Ранее URA.RU писало, что сенатор Турчак высоко оценил новый пункт набора контрактников в Ханты-Мансийске. Он назвал его единственным, где учтены все нормативные требования Минобороны и предложения самих контрактников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак оценил перспективы газификации ХМАО во время визита в Ханты-Мансийск. В своем telegram-канале он отметил, что в Югре принято 3,5 тысячи заявок на догазификацию. Во время его визита в Югру на газ перешла котельная гимназии № 1. «В ХМАО принято 3,5 тысячи заявок на догазификацию. Практически по всем заключены договоры. Полностью подключены к газу более 1,5 тысячи домов. Сегодня на газ перешла котельная, которая обеспечит теплом сначала второй блок, а потом и всю гимназию №1 Ханты-Мансийска, детский сад рядом. И еще останется резерв на подключение. По всей стране таких соцобъектов — не менее 3 тысяч, „Газпром“ получил заявки на газификацию пока от 630 из них. С коллегами в правительстве будем помогать», — отметил сенатор. Также Турчак вместе со своим коллегой по Совфеду Александром Карелиным побывали в доме многодетной семьи, который газифицировали в день их визита в Югру. По словам хозяйки дома Елены Пачгановой, от заявки до подключения к сетям прошел месяц. Регион компенсирует им, а также другим категориям льготников, расходы на оборудование. Ранее URA.RU писало, что сенатор Турчак высоко оценил новый пункт набора контрактников в Ханты-Мансийске. Он назвал его единственным, где учтены все нормативные требования Минобороны и предложения самих контрактников.