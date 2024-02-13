Карьере Лолиты предрекли конец после «голой вечеринки»

Продюсер Рудченко предрек конец карьеры Лолиты после «голой вечеринки»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, лолита, милявская лолита, фетисова лада
В Екатеринбурге и Перми отметили концерты Лолиты Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предположил, что певица Лолита Милявская не видит ничего зазорного в участии в «голой вечеринке». По словам продюсера, артистка может пойти на принцип и распрощаться с карьерой.

«Извиняться ей не за что, как это сделали другие, признав, поняв и поменяв свою точку зрения. На мой взгляд, здесь будет тяжелая история. Мне кажется, она может пойти на принцип. Я имею в виду, Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее до определенного времени», — отметил Рудченко в своем разговоре с News.ru.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге вслед за Пермью отменили концерт Лолиты. Выступать певица должна была 21 марта. Концерты певицы были отменены в результате ее участия в «голой вечеринке», которая проходила в ночь на 21 декабря в Москве. В данной вечеринке с откровенным дресс-кодом приняли участие десятки российских звезд. После того как фотографии с вечеринки попали в интернет, многие ополчились против звезд, а их концерты стали отменять.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предположил, что певица Лолита Милявская не видит ничего зазорного в участии в «голой вечеринке». По словам продюсера, артистка может пойти на принцип и распрощаться с карьерой. «Извиняться ей не за что, как это сделали другие, признав, поняв и поменяв свою точку зрения. На мой взгляд, здесь будет тяжелая история. Мне кажется, она может пойти на принцип. Я имею в виду, Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее до определенного времени», — отметил Рудченко в своем разговоре с News.ru. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге вслед за Пермью отменили концерт Лолиты. Выступать певица должна была 21 марта. Концерты певицы были отменены в результате ее участия в «голой вечеринке», которая проходила в ночь на 21 декабря в Москве. В данной вечеринке с откровенным дресс-кодом приняли участие десятки российских звезд. После того как фотографии с вечеринки попали в интернет, многие ополчились против звезд, а их концерты стали отменять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...