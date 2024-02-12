12 февраля 2024

В Екатеринбурге отменили концерт участницы «голой» вечеринки Лолиты. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, концерт, зрители
Когда фанаты смогут попасть на концерт певицы — неизвестно Фото:

В Екатеринбурге вслед за Пермью отменили концерт Лолиты Милявской, которая участвовала в скандальной «голой вечернике» блогера Анастасии Ивлеевой. Выступать певица должна была 21 марта. Об этом URA.RU рассказали представители концертной площадки.

«Концерт не состоится по независящим от площадки причинам», — объяснили в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО». Также информация о предстоящем мероприятии пропала из группы организаторов. Хотя в афише на официальном сайте Лолиты в гастрольных городах до сих пор указаны Екатеринбург и Пермь.

URA.RU направило запрос организаторам гастролей певицы с просьбой уточнить причину отмены. На момент публикации новости ответа не поступало.

Концерты Лолиты начали отменять после участия певицы в «голой вечернике» Ивлеевой. Она и другие звезды шоу-бизнеса приносили извинения, но часть артистов лишилась контрактов и мероприятий. Несмотря на критику, некоторые вступились за участников. Так, участник спецоперации Андрей Никитин заявил, что не увидел ничего оскорбительного в мероприятии.

Ранее в группе были посты, но они пропали
Ранее в группе были посты, но они пропали
На сайте Лолиты до сих пор в афише числятся уральские города
На сайте Лолиты до сих пор в афише числятся уральские города

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В Екатеринбурге вслед за Пермью отменили концерт Лолиты Милявской, которая участвовала в скандальной «голой вечернике» блогера Анастасии Ивлеевой. Выступать певица должна была 21 марта. Об этом URA.RU рассказали представители концертной площадки. «Концерт не состоится по независящим от площадки причинам», — объяснили в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО». Также информация о предстоящем мероприятии пропала из группы организаторов. Хотя в афише на официальном сайте Лолиты в гастрольных городах до сих пор указаны Екатеринбург и Пермь. URA.RU направило запрос организаторам гастролей певицы с просьбой уточнить причину отмены. На момент публикации новости ответа не поступало. Концерты Лолиты начали отменять после участия певицы в «голой вечернике» Ивлеевой. Она и другие звезды шоу-бизнеса приносили извинения, но часть артистов лишилась контрактов и мероприятий. Несмотря на критику, некоторые вступились за участников. Так, участник спецоперации Андрей Никитин заявил, что не увидел ничего оскорбительного в мероприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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