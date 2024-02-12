В Екатеринбурге отменили концерт участницы «голой» вечеринки Лолиты. Скрин

13 февраля 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Когда фанаты смогут попасть на концерт певицы — неизвестно Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вслед за Пермью отменили концерт Лолиты Милявской, которая участвовала в скандальной «голой вечернике» блогера Анастасии Ивлеевой. Выступать певица должна была 21 марта. Об этом URA.RU рассказали представители концертной площадки. «Концерт не состоится по независящим от площадки причинам», — объяснили в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО». Также информация о предстоящем мероприятии пропала из группы организаторов. Хотя в афише на официальном сайте Лолиты в гастрольных городах до сих пор указаны Екатеринбург и Пермь. URA.RU направило запрос организаторам гастролей певицы с просьбой уточнить причину отмены. На момент публикации новости ответа не поступало. Концерты Лолиты начали отменять после участия певицы в «голой вечернике» Ивлеевой. Она и другие звезды шоу-бизнеса приносили извинения, но часть артистов лишилась контрактов и мероприятий. Несмотря на критику, некоторые вступились за участников. Так, участник спецоперации Андрей Никитин заявил, что не увидел ничего оскорбительного в мероприятии. Ранее в группе были посты, но они пропали Скриншот группы концерта Лолиты в Екатеринбурге во «ВКонтакте» (https://vk.com/lolita_ekb) На сайте Лолиты до сих пор в афише числятся уральские города Скриншот с сайта Лолиты (https://www.lolita.su/)

В Екатеринбурге вслед за Пермью отменили концерт Лолиты Милявской, которая участвовала в скандальной «голой вечернике» блогера Анастасии Ивлеевой. Выступать певица должна была 21 марта. Об этом URA.RU рассказали представители концертной площадки. «Концерт не состоится по независящим от площадки причинам», — объяснили в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО». Также информация о предстоящем мероприятии пропала из группы организаторов. Хотя в афише на официальном сайте Лолиты в гастрольных городах до сих пор указаны Екатеринбург и Пермь. URA.RU направило запрос организаторам гастролей певицы с просьбой уточнить причину отмены. На момент публикации новости ответа не поступало. Концерты Лолиты начали отменять после участия певицы в «голой вечернике» Ивлеевой. Она и другие звезды шоу-бизнеса приносили извинения, но часть артистов лишилась контрактов и мероприятий. Несмотря на критику, некоторые вступились за участников. Так, участник спецоперации Андрей Никитин заявил, что не увидел ничего оскорбительного в мероприятии.