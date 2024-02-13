В Челябинской области водитель пострадал в лобовом ДТП с грузовиком

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13 февраля водитель машины Ман выехал на встречку и врезался в автомобиль Урал Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области 13 февраля на 1649 км автодороги Москва-Челябинск легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель Man выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Урал. В результате мужчина получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Катав-Ивановском районе. Сегодня на 1649 км автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение двух автомобилей, по предварительной информации водитель автомобиля Man не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Урал

В результате ДТП водитель автомобиля Man получил травмы, сообщили в госавтоинспекции. На данный момент по факту ДТП проводят проверку, движение участке остановлено. В госавтоинспекции водителей просят быть внимательными, и правильно выбирать пути объезда.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области 13 февраля на 1649 км автодороги Москва-Челябинск легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель Man выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Урал. В результате мужчина получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Катав-Ивановском районе. Сегодня на 1649 км автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение двух автомобилей, по предварительной информации водитель автомобиля Man не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Урал В результате ДТП водитель автомобиля Man получил травмы, сообщили в госавтоинспекции. На данный момент по факту ДТП проводят проверку, движение участке остановлено. В госавтоинспекции водителей просят быть внимательными, и правильно выбирать пути объезда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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