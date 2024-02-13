13 февраля 2024

WADA наказало свыше 240 российских спортсменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по эстафете паралимпийского огня. Екатеринбург, медали, золотые медали, чемпионат россии
По 41 делу WADA предъявило обвинения спортсменам Фото:

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции в отношении 241 российского спортсмена на основе данных московской лаборатории (LIMS). Об этом рассказали в пресс-службе антидопинговой организации.

«На сегодняшний день 18 антидопинговых организаций ввели 241 санкцию. Еще по 41 делу были предъявлены обвинения, 119 дел расследуются», — передает ТАСС сообщение от WADA. Там отметили, что расследованы еще несколько дел, которые не удавалось раскрыть из-за отсутствия доказательств.

Ранее 409 дел о нарушении антидопинговых правил спортсменами из России закрыли без обвинений. Дела были зарегистрированы на основании данных московской лаборатории, передает RT.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции в отношении 241 российского спортсмена на основе данных московской лаборатории (LIMS). Об этом рассказали в пресс-службе антидопинговой организации. «На сегодняшний день 18 антидопинговых организаций ввели 241 санкцию. Еще по 41 делу были предъявлены обвинения, 119 дел расследуются», — передает ТАСС сообщение от WADA. Там отметили, что расследованы еще несколько дел, которые не удавалось раскрыть из-за отсутствия доказательств. Ранее 409 дел о нарушении антидопинговых правил спортсменами из России закрыли без обвинений. Дела были зарегистрированы на основании данных московской лаборатории, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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