WADA наказало свыше 240 российских спортсменов

13 февраля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

По 41 делу WADA предъявило обвинения спортсменам Фото: Александр Мамаев © URA.RU Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции в отношении 241 российского спортсмена на основе данных московской лаборатории (LIMS). Об этом рассказали в пресс-службе антидопинговой организации. «На сегодняшний день 18 антидопинговых организаций ввели 241 санкцию. Еще по 41 делу были предъявлены обвинения, 119 дел расследуются», — передает ТАСС сообщение от WADA. Там отметили, что расследованы еще несколько дел, которые не удавалось раскрыть из-за отсутствия доказательств. Ранее 409 дел о нарушении антидопинговых правил спортсменами из России закрыли без обвинений. Дела были зарегистрированы на основании данных московской лаборатории, передает RT.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции в отношении 241 российского спортсмена на основе данных московской лаборатории (LIMS). Об этом рассказали в пресс-службе антидопинговой организации. «На сегодняшний день 18 антидопинговых организаций ввели 241 санкцию. Еще по 41 делу были предъявлены обвинения, 119 дел расследуются», — передает ТАСС сообщение от WADA. Там отметили, что расследованы еще несколько дел, которые не удавалось раскрыть из-за отсутствия доказательств. Ранее 409 дел о нарушении антидопинговых правил спортсменами из России закрыли без обвинений. Дела были зарегистрированы на основании данных московской лаборатории, передает RT.