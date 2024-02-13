13 февраля 2024

Скончалась искусствовед Молева, завещавшая Путину картины на миллионы долларов

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Празднование Терендеза в Церкви Святого Карапета. Екатеринбург, церковные свечи
Нина Молева скончалась в возрасте 98 лет Фото:

В возрасте 98 лет из жизни ушла писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

«Да» — приводит слова Минкультуры РИА Новости на вопрос о смерти писательницы. Нина Молева умерла 11 февраля.

Молева была владелицей уникального собрания картин, которую оценивается в десятки миллионов долларов. В 2015 году она рассказала телеканалу НТВ, что завещала свою коллекцию президенту России Владимиру Путину.

Нина Молева родилась 5 декабря 1925 года. Она была автором более 120 работ о русских живописцах Иване Никитине, Федоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Владимире Боровиковском, Павле Чистякове, Константине Коровине, а также исследований по истории русского и зарубежного искусства.

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В возрасте 98 лет из жизни ушла писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. «Да» — приводит слова Минкультуры РИА Новости на вопрос о смерти писательницы. Нина Молева умерла 11 февраля. Молева была владелицей уникального собрания картин, которую оценивается в десятки миллионов долларов. В 2015 году она рассказала телеканалу НТВ, что завещала свою коллекцию президенту России Владимиру Путину. Нина Молева родилась 5 декабря 1925 года. Она была автором более 120 работ о русских живописцах Иване Никитине, Федоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Владимире Боровиковском, Павле Чистякове, Константине Коровине, а также исследований по истории русского и зарубежного искусства.
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