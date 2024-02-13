13 февраля 2024

Больше трети свердловчан положительно относятся к служебным романам

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание Генерального Совета Партии и Совета руководителей фракций партии "Единая Россия". Москва, отношения, служебный роман
У 50% свердловчан отношения на работе закончились расставанием Фото:

Порядка 37% жителей Свердловской области положительно относятся к романтическим отношениям на работе, если это не мешает карьере. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Зарплата.ру».

«Более трети опрошенных жителей Свердловской области (37%) нейтрально относятся к романтическим отношениям на работе и считают, что это личное дело каждого. У такого же количества респондентов (37%) отношение положительное при условии, что этот роман не мешает работе», — пояснили аналитики.

Кроме того, 11% опрошенных отрицательно относятся к таким отношениям из-за последствий. По мнению 8%, работа является лучшим местом для знакомств, еще 7% считают, что на работе нужно заниматься работой. «У большей части жителей Среднего Урала (70%) не было романа на рабочем месте», — отметили в сервисе. Только у 26% респондентов отношения на работе переросли в большее, а у 50% роман закончился расставанием.

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Порядка 37% жителей Свердловской области положительно относятся к романтическим отношениям на работе, если это не мешает карьере. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Зарплата.ру». «Более трети опрошенных жителей Свердловской области (37%) нейтрально относятся к романтическим отношениям на работе и считают, что это личное дело каждого. У такого же количества респондентов (37%) отношение положительное при условии, что этот роман не мешает работе», — пояснили аналитики. Кроме того, 11% опрошенных отрицательно относятся к таким отношениям из-за последствий. По мнению 8%, работа является лучшим местом для знакомств, еще 7% считают, что на работе нужно заниматься работой. «У большей части жителей Среднего Урала (70%) не было романа на рабочем месте», — отметили в сервисе. Только у 26% респондентов отношения на работе переросли в большее, а у 50% роман закончился расставанием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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