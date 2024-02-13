Больше трети свердловчан положительно относятся к служебным романам

14 февраля 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

У 50% свердловчан отношения на работе закончились расставанием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Порядка 37% жителей Свердловской области положительно относятся к романтическим отношениям на работе, если это не мешает карьере. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Зарплата.ру». «Более трети опрошенных жителей Свердловской области (37%) нейтрально относятся к романтическим отношениям на работе и считают, что это личное дело каждого. У такого же количества респондентов (37%) отношение положительное при условии, что этот роман не мешает работе», — пояснили аналитики. Кроме того, 11% опрошенных отрицательно относятся к таким отношениям из-за последствий. По мнению 8%, работа является лучшим местом для знакомств, еще 7% считают, что на работе нужно заниматься работой. «У большей части жителей Среднего Урала (70%) не было романа на рабочем месте», — отметили в сервисе. Только у 26% респондентов отношения на работе переросли в большее, а у 50% роман закончился расставанием.

Порядка 37% жителей Свердловской области положительно относятся к романтическим отношениям на работе, если это не мешает карьере. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Зарплата.ру». «Более трети опрошенных жителей Свердловской области (37%) нейтрально относятся к романтическим отношениям на работе и считают, что это личное дело каждого. У такого же количества респондентов (37%) отношение положительное при условии, что этот роман не мешает работе», — пояснили аналитики. Кроме того, 11% опрошенных отрицательно относятся к таким отношениям из-за последствий. По мнению 8%, работа является лучшим местом для знакомств, еще 7% считают, что на работе нужно заниматься работой. «У большей части жителей Среднего Урала (70%) не было романа на рабочем месте», — отметили в сервисе. Только у 26% респондентов отношения на работе переросли в большее, а у 50% роман закончился расставанием.