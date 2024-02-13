ЦБ хочет обязать банки учитывать рассрочку при выдаче кредита

14 февраля 2024 в 04:31 Размер текста - 17 +

Долг по рассрочке будет виден в БКИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центральный банк РФ планирует во время выдачи кредита ввести учет наличия рассрочки у граждан, чтобы правильно оценить долговую нагрузку. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамута. «Если банк не видит этой информации (наличие рассрочки, — примечание URA.RU) то он может выдать заемщику кредит, который тот не в силах будет обслуживать», — приводит слова Мамута «Известия». По его информации, данные о крупных рассрочках гражданина планируется направлять в бюро кредитных историй, что позволит сформировать более целостную картину о заемщике. С одной стороны, это позволяет обезопасить гражданина, не способного нести дополнительную нагрузку, так как рассрочка — это долг, который нужно учитывать, отметил Мамута. С другой стороны эти действия могут привести к массовым отказам в выдаче самих рассрочек и займов наличными. В целом получить рассрочку гражданам станет гораздо сложнее, считает он. С конца прошлого года в России банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче потребительских кредитов, пишет RT. По данным на ноябрь и декабрь 2023 года, отклонялись почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%). Эксперты связывают это связано с тем, что в IV квартале прошлого года вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой. . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный банк РФ планирует во время выдачи кредита ввести учет наличия рассрочки у граждан, чтобы правильно оценить долговую нагрузку. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамута. «Если банк не видит этой информации (наличие рассрочки, — примечание URA.RU) то он может выдать заемщику кредит, который тот не в силах будет обслуживать», — приводит слова Мамута «Известия». По его информации, данные о крупных рассрочках гражданина планируется направлять в бюро кредитных историй, что позволит сформировать более целостную картину о заемщике. С одной стороны, это позволяет обезопасить гражданина, не способного нести дополнительную нагрузку, так как рассрочка — это долг, который нужно учитывать, отметил Мамута. С другой стороны эти действия могут привести к массовым отказам в выдаче самих рассрочек и займов наличными. В целом получить рассрочку гражданам станет гораздо сложнее, считает он. С конца прошлого года в России банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче потребительских кредитов, пишет RT. По данным на ноябрь и декабрь 2023 года, отклонялись почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%). Эксперты связывают это связано с тем, что в IV квартале прошлого года вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой. .