13 февраля 2024

ЦБ хочет обязать банки учитывать рассрочку при выдаче кредита

© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
Долг по рассрочке будет виден в БКИ Фото:

Центральный банк РФ планирует во время выдачи кредита ввести учет наличия рассрочки у граждан, чтобы правильно оценить долговую нагрузку. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамута.

«Если банк не видит этой информации (наличие рассрочки, — примечание URA.RU) то он может выдать заемщику кредит, который тот не в силах будет обслуживать», — приводит слова Мамута «Известия». По его информации, данные о крупных рассрочках гражданина планируется направлять в бюро кредитных историй, что позволит сформировать более целостную картину о заемщике.

С одной стороны, это позволяет обезопасить гражданина, не способного нести дополнительную нагрузку, так как рассрочка — это долг, который нужно учитывать, отметил Мамута. С другой стороны эти действия могут привести к массовым отказам в выдаче самих рассрочек и займов наличными. В целом получить рассрочку гражданам станет гораздо сложнее, считает он.

С конца прошлого года в России банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче потребительских кредитов, пишет RT. По данным на ноябрь и декабрь 2023 года, отклонялись почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%). Эксперты связывают это связано с тем, что в IV квартале прошлого года вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой.

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Центральный банк РФ планирует во время выдачи кредита ввести учет наличия рассрочки у граждан, чтобы правильно оценить долговую нагрузку. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамута. «Если банк не видит этой информации (наличие рассрочки, — примечание URA.RU) то он может выдать заемщику кредит, который тот не в силах будет обслуживать», — приводит слова Мамута «Известия». По его информации, данные о крупных рассрочках гражданина планируется направлять в бюро кредитных историй, что позволит сформировать более целостную картину о заемщике. С одной стороны, это позволяет обезопасить гражданина, не способного нести дополнительную нагрузку, так как рассрочка — это долг, который нужно учитывать, отметил Мамута. С другой стороны эти действия могут привести к массовым отказам в выдаче самих рассрочек и займов наличными. В целом получить рассрочку гражданам станет гораздо сложнее, считает он. С конца прошлого года в России банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче потребительских кредитов, пишет RT. По данным на ноябрь и декабрь 2023 года, отклонялись почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%). Эксперты связывают это связано с тем, что в IV квартале прошлого года вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой. .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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