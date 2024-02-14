Россия преодолела дефицит автомобилей

РОАД: Россия смогла преодолеть автомобильный кризис

14 февраля 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

Автодилеры прогнозируют падение цен на автомобили в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия смогла преодолеть автомобильный кризис спустя год после начала дефицита на фоне санкций. Такие выводы сделали представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). «Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов», — отметили автодилеры в разговоре с РИА Новости. Они также отметили, что российские производители отечественных авто смогли наладить логистическую систему, что также положительно сказалось на соответствующем рынке. Однако продолжается падение спроса на авто у потребителей, поэтому в ближайшее время ожидаются скидки и акции, особенно на модели автомобилей прошлого года, уточнили аналитики. При этом не все согласны, что цены снизятся. Некоторые считают, что цены не будут падать в ближайшей перспективе. Тем не менее уже сейчас цены на автозапчасти и другие комплектующие подешевели. Аналитики советуют при покупке авто обратить внимание на онлайн-аукционы, передает Life .

Россия смогла преодолеть автомобильный кризис спустя год после начала дефицита на фоне санкций. Такие выводы сделали представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). «Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов», — отметили автодилеры в разговоре с РИА Новости. Они также отметили, что российские производители отечественных авто смогли наладить логистическую систему, что также положительно сказалось на соответствующем рынке. Однако продолжается падение спроса на авто у потребителей, поэтому в ближайшее время ожидаются скидки и акции, особенно на модели автомобилей прошлого года, уточнили аналитики. При этом не все согласны, что цены снизятся. Некоторые считают, что цены не будут падать в ближайшей перспективе. Тем не менее уже сейчас цены на автозапчасти и другие комплектующие подешевели. Аналитики советуют при покупке авто обратить внимание на онлайн-аукционы, передает Life.