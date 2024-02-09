Автоэксперт дал прогноз по снижению цен на машины в РФ

Автоэксперт Осетров: в РФ не ожидается снижение цен на машины
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, приборная панель, руль, кроссовер
В автосалонах могут быть акции, но снижение цен на авто не предвидится, заявил Михаил Осетров Фото:

В России снижение цен на автомобили не ожидается. Об этом рассказал вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров.

«Много съедают налоги, таможня, транспортировка. Не думаю, что в итоге остаются какие-то существенные суммы, чтобы подвинуться в цене», — сказал Осетров изданию «Ридус». Он добавил, что возможны какие-либо акции, но снижение цен, например, с пяти миллионов рублей до четырех — нет.

Ранее руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин рассказал, что новые авто в 2024 году вырастут в цене на 20-40%. По его словам, причиной повышения цен станут нестабильный курс рубля, рост утилизационного сбора и нехватка предложений на рынке.

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В России снижение цен на автомобили не ожидается. Об этом рассказал вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров. «Много съедают налоги, таможня, транспортировка. Не думаю, что в итоге остаются какие-то существенные суммы, чтобы подвинуться в цене», — сказал Осетров изданию «Ридус». Он добавил, что возможны какие-либо акции, но снижение цен, например, с пяти миллионов рублей до четырех — нет. Ранее руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин рассказал, что новые авто в 2024 году вырастут в цене на 20-40%. По его словам, причиной повышения цен станут нестабильный курс рубля, рост утилизационного сбора и нехватка предложений на рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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