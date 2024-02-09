Авто Автоэксперт дал прогноз по снижению цен на машины в РФ Автоэксперт Осетров: в РФ не ожидается снижение цен на машины 09 февраля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 + В автосалонах могут быть акции, но снижение цен на авто не предвидится, заявил Михаил Осетров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России снижение цен на автомобили не ожидается. Об этом рассказал вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров. «Много съедают налоги, таможня, транспортировка. Не думаю, что в итоге остаются какие-то существенные суммы, чтобы подвинуться в цене», — сказал Осетров изданию «Ридус». Он добавил, что возможны какие-либо акции, но снижение цен, например, с пяти миллионов рублей до четырех — нет. Ранее руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин рассказал, что новые авто в 2024 году вырастут в цене на 20-40%. По его словам, причиной повышения цен станут нестабильный курс рубля, рост утилизационного сбора и нехватка предложений на рынке. В России снижение цен на автомобили не ожидается. Об этом рассказал вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров. «Много съедают налоги, таможня, транспортировка. Не думаю, что в итоге остаются какие-то существенные суммы, чтобы подвинуться в цене», — сказал Осетров изданию «Ридус». Он добавил, что возможны какие-либо акции, но снижение цен, например, с пяти миллионов рублей до четырех — нет. Ранее руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин рассказал, что новые авто в 2024 году вырастут в цене на 20-40%. По его словам, причиной повышения цен станут нестабильный курс рубля, рост утилизационного сбора и нехватка предложений на рынке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям