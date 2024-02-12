Стало известно, почему исчезли автомобили класса LCV

Сокращение числа дилеров LCV связано с уходом с автомобильного рынка России числа крупных игроков. Это привело к автоматической ликвидации их дилерской сети, заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
«В сегменте легких коммерческих моделей на российском рынка работают только отечественные автопроизводители — ГАЗ, УАЗ и Sollers. Hyundai, Ford, VW, Mercedes-Benz и другие иностранные бренды, которые играли определенную роль в этом сегменте рынка, ушли из России… Ассортимент моделей LCV пока не особо большой», — рассказал Бургазлиев «Известиям».
В России в 2023 году закрылись 388 дилерских центра по продаже и обслуживанию автомобилей LCV. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». В январе прошлого года в РФ насчитывалось 1503 таких автосалона, сейчас количество уменьшилось до 1115. В течение года было расторгнуто 524 дилерских контракта и заключено 136 новых, отмечают в агентстве. Большинство дилеров LCV, которые перестали продавать машины, теперь предоставляют только услуги сервиса.
В России увеличилась стоимость комплектующих для автомобилей. Анализ данных онлайн платформ по продаже автозапчастей в РФ показал рост цен в диапазоне от 7% до 20%. Средняя стоимость автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) выросла с начала года на 17—20%, говорят аналитики портала «Дром».
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