Стало известно, почему исчезли автомобили класса LCV

Автомобили класса LCV пропали с рынка из-за ухода ряда крупных игроков

13 февраля 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Иностранные бренды в этом сегменте рынка, ушли из России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сокращение числа дилеров LCV связано с уходом с автомобильного рынка России числа крупных игроков. Это привело к автоматической ликвидации их дилерской сети, заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. «В сегменте легких коммерческих моделей на российском рынка работают только отечественные автопроизводители — ГАЗ, УАЗ и Sollers. Hyundai, Ford, VW, Mercedes-Benz и другие иностранные бренды, которые играли определенную роль в этом сегменте рынка, ушли из России… Ассортимент моделей LCV пока не особо большой», — рассказал Бургазлиев «Известиям». В России в 2023 году закрылись 388 дилерских центра по продаже и обслуживанию автомобилей LCV. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». В январе прошлого года в РФ насчитывалось 1503 таких автосалона, сейчас количество уменьшилось до 1115. В течение года было расторгнуто 524 дилерских контракта и заключено 136 новых, отмечают в агентстве. Большинство дилеров LCV, которые перестали продавать машины, теперь предоставляют только услуги сервиса. В России увеличилась стоимость комплектующих для автомобилей. Анализ данных онлайн платформ по продаже автозапчастей в РФ показал рост цен в диапазоне от 7% до 20%. Средняя стоимость автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) выросла с начала года на 17—20%, говорят аналитики портала «Дром». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сокращение числа дилеров LCV связано с уходом с автомобильного рынка России числа крупных игроков. Это привело к автоматической ликвидации их дилерской сети, заявил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. «В сегменте легких коммерческих моделей на российском рынка работают только отечественные автопроизводители — ГАЗ, УАЗ и Sollers. Hyundai, Ford, VW, Mercedes-Benz и другие иностранные бренды, которые играли определенную роль в этом сегменте рынка, ушли из России… Ассортимент моделей LCV пока не особо большой», — рассказал Бургазлиев «Известиям». В России в 2023 году закрылись 388 дилерских центра по продаже и обслуживанию автомобилей LCV. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». В январе прошлого года в РФ насчитывалось 1503 таких автосалона, сейчас количество уменьшилось до 1115. В течение года было расторгнуто 524 дилерских контракта и заключено 136 новых, отмечают в агентстве. Большинство дилеров LCV, которые перестали продавать машины, теперь предоставляют только услуги сервиса. В России увеличилась стоимость комплектующих для автомобилей. Анализ данных онлайн платформ по продаже автозапчастей в РФ показал рост цен в диапазоне от 7% до 20%. Средняя стоимость автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) выросла с начала года на 17—20%, говорят аналитики портала «Дром».