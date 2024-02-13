13 февраля 2024

Тюменские застройщики стали реже досрочно сдавать жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей в ЖК «Нагорный». Екатеринбург, недвижимость, строительство, угмк застройщик, жк нагорный
В Тюменской области за год на 2% снизилась доля досрочно сданного жилья Фото:

В Тюменской области часть своевременно и досрочно сданного жилья в 2023 году снизилась в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщили эксперты Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

«В 2023 году доля своевременно и досрочно сданного жилья в Тюменской области составила порядка 87%, в то время как в 2022 году — 89%», — рассказали специалисты РБК Тюмень. По их данным, в пятерку лучших застройщиков по объемам ввода многоквартирных домов в регионе за прошлый год вошли ГК «Страна Девелопмент», ГК «ЭНКО», 4D, «Брусника» и ГК «Меридиан».

Четыре тюменских проекта девелоперских компаний «Брусника» и «ЭНКО» вошли в шорт-лист федерального конкурса «Топ ЖК». Организаторы конкурса поясняют журналисту URA.RU, что 15 проектов местных компаний будут бороться за звание лучших на местном уровне.

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В Тюменской области часть своевременно и досрочно сданного жилья в 2023 году снизилась в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщили эксперты Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). «В 2023 году доля своевременно и досрочно сданного жилья в Тюменской области составила порядка 87%, в то время как в 2022 году — 89%», — рассказали специалисты РБК Тюмень. По их данным, в пятерку лучших застройщиков по объемам ввода многоквартирных домов в регионе за прошлый год вошли ГК «Страна Девелопмент», ГК «ЭНКО», 4D, «Брусника» и ГК «Меридиан». Четыре тюменских проекта девелоперских компаний «Брусника» и «ЭНКО» вошли в шорт-лист федерального конкурса «Топ ЖК». Организаторы конкурса поясняют журналисту URA.RU, что 15 проектов местных компаний будут бороться за звание лучших на местном уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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