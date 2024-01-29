29 января 2024

Тюменские девелоперы вошли в шорт-лист престижной федеральной премии

Два тюменских застройщика прошли в финал федерального конкурса «Топ ЖК»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проекты тюменских компаний борются за звание лучших в трех федеральных номинациях Фото:

Четыре тюменских проекта девелоперских компаний «Брусника» и «ЭНКО» вошли в шорт-лист федерального конкурса «Топ ЖК». Об этом сообщается на официальном портале премии.

«Четыре проекта из Тюменской области вошли в число финалистов. Два проекта разработаны „Брусникой“, еще два — группой компаний „ЭНКО“. Эти проекты претендуют на звание лучших по всей стране в трех номинациях федерального кластера премии», — говорится на сайте «Топ ЖК».

В группе компаний «ЭНКО» URA.RU пояснили, что участие в конкурсах федерального уровня влияет не только на престиж девелопера. «Застройщики из разных регионов могут посмотреть и перенять лучшие практики у финалистов/победителей. Это, в конечном итоге, приводит к улучшению качества жилья и инфраструктуры», — рассказали URA.RU в пресс-службе «ЭНКО».

Организаторы конкурса поясняют, что тюменские застройщики представлены так же в региональном блоке премии. 15 проектов местных компаний будут бороться за звание лучших на местном уровне. Они представляют номинации «Лучший ЖК» и «Лучшее доступное жилье».

Ранее URA.RU рассказало, что у некоторых застройщиков Тюмени возникли проблемы с профессиональными кадрами. В частности, не хватает инженеров различных профилей и руководителей проектов.

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Четыре тюменских проекта девелоперских компаний «Брусника» и «ЭНКО» вошли в шорт-лист федерального конкурса «Топ ЖК». Об этом сообщается на официальном портале премии. «Четыре проекта из Тюменской области вошли в число финалистов. Два проекта разработаны „Брусникой“, еще два — группой компаний „ЭНКО“. Эти проекты претендуют на звание лучших по всей стране в трех номинациях федерального кластера премии», — говорится на сайте «Топ ЖК». В группе компаний «ЭНКО» URA.RU пояснили, что участие в конкурсах федерального уровня влияет не только на престиж девелопера. «Застройщики из разных регионов могут посмотреть и перенять лучшие практики у финалистов/победителей. Это, в конечном итоге, приводит к улучшению качества жилья и инфраструктуры», — рассказали URA.RU в пресс-службе «ЭНКО». Организаторы конкурса поясняют, что тюменские застройщики представлены так же в региональном блоке премии. 15 проектов местных компаний будут бороться за звание лучших на местном уровне. Они представляют номинации «Лучший ЖК» и «Лучшее доступное жилье». Ранее URA.RU рассказало, что у некоторых застройщиков Тюмени возникли проблемы с профессиональными кадрами. В частности, не хватает инженеров различных профилей и руководителей проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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