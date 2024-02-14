В ЦБ предложили ограничить внесение наличных в банкомате

Центробанк предложил ограничить внесение наличных для борьбы со злоумышленниками
Центральный Банк России предложил ограничить внесение наличных в банкомате с токенизированных карт (способ обмена конфиденциальных данных банковской карты на специальный обезличенный эквивалент — прим. ред.) для борьбы с мошенниками. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
«Должны быть какие-то лимиты по внесению наличных на токенизированные карты», — сказала Эльвира Набиуллина.
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