В ЦБ предложили ограничить внесение наличных в банкомате

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Центробанк предложил ограничить внесение наличных для борьбы со злоумышленниками Фото:

Центральный Банк России предложил ограничить внесение наличных в банкомате с токенизированных карт (способ обмена конфиденциальных данных банковской карты на специальный обезличенный эквивалент — прим. ред.) для борьбы с мошенниками. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

«Должны быть какие-то лимиты по внесению наличных на токенизированные карты», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляция форума проходит в группе Центробанка в соцсети «ВКонтакте».

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Центральный Банк России предложил ограничить внесение наличных в банкомате с токенизированных карт (способ обмена конфиденциальных данных банковской карты на специальный обезличенный эквивалент — прим. ред.) для борьбы с мошенниками. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. «Должны быть какие-то лимиты по внесению наличных на токенизированные карты», — сказала Эльвира Набиуллина. Трансляция форума проходит в группе Центробанка в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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