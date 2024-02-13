Пермские ученые придумали, как делать прочные фигуры из снега

Доцент ПНИПУ Зверев: устройство, уплотняющее снег, позволит строить прочные дома

14 февраля 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Из снега можно делать фигуры и дома, которые простоят до 10 месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученые ПНИПУ сделали устройство по уплотнению снега, которое позволит строить долговечные фигуры и дома. При этом возведение объектов не займет много времени, рассказал URA.RU кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики ПНИПУ Олег Зверев. «Мы выяснили, что с помощью устройства для уплотнения снега можно возводить сооружения высотой до 3 м. Они могут иметь наклон, но со временем он будет увеличиваться. Прочность на сжатие снегоблоков можно сравнить с прочностью ячеистого автоклавного газобетона», — рассказал Зверев. Он добавил, что установка состоит из корпуса, двух параллельных боковых стенок, которые двигаются навстречу друг другу с помощью винтовых шпилек, и греющего электрического кабеля. В среднем блоки из снега прессуются за 20-40 минут. Ученый отметил, что объекты из снега могут простоять до 10 месяцев. Но во время оттепели их прочность станет падать. Этот метод может применяться в холодных регионах России, например, для строительства гаражей. В других регионах разработка пермских ученых может помочь при создании декоративных объектов и фигур.

Ученые ПНИПУ сделали устройство по уплотнению снега, которое позволит строить долговечные фигуры и дома. При этом возведение объектов не займет много времени, рассказал URA.RU кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики ПНИПУ Олег Зверев. «Мы выяснили, что с помощью устройства для уплотнения снега можно возводить сооружения высотой до 3 м. Они могут иметь наклон, но со временем он будет увеличиваться. Прочность на сжатие снегоблоков можно сравнить с прочностью ячеистого автоклавного газобетона», — рассказал Зверев. Он добавил, что установка состоит из корпуса, двух параллельных боковых стенок, которые двигаются навстречу друг другу с помощью винтовых шпилек, и греющего электрического кабеля. В среднем блоки из снега прессуются за 20-40 минут. Ученый отметил, что объекты из снега могут простоять до 10 месяцев. Но во время оттепели их прочность станет падать. Этот метод может применяться в холодных регионах России, например, для строительства гаражей. В других регионах разработка пермских ученых может помочь при создании декоративных объектов и фигур.