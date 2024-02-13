13 февраля 2024

В Екатеринбурге учительница запустила в школьников тетрадью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, ученики, учеба, школа, школьники, занятия, лицей
По словам родителей, дети стали бояться приступов гнева своего педагога (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге преподаватель английского языка школы № 61 Оксана Алимова выхватила у ученика тетрадь и запустила ею в класс. Этот момент попал на видео. Как рассказала URA.RU мама одного из учеников, педагог не в первый раз выходит из себя, а руководство учреждения не обращает на жалобы внимания.

«Дети готовились к уроку, мальчик сел не за свою парту, вероятно, это и вызвало приступ гнева у учителя. Она выхватила у семиклассника тетрадь и запулила ею в класс, в других ребят. Ребята были ошарашены, никто толком и не понял, из-за чего поднялся шум. Оксана Алимова не в первый раз проявляет агрессию, выходит из себя: может кого-то назвать тупым, сорваться на крик», — рассказала мама одного из учеников.

По ее словам, родители не раз жаловались на «англичанку» руководству школы, но там якобы не предприняли никаких мер. Сейчас родители боятся, что после публикации в СМИ педагог, по их выражению, «сожрет детей».

«Но с другой стороны, уже нет сил молчать. Атмосфера на уроках английского нездоровая, дети в стрессе, с этим надо что-то делать», — считает мама одного из ребят.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что педагог, о которой идет речь, работает в школе более 14 лет. Обращений и жалоб на нее от родителей не было, подчеркнули в мэрии. «По факту, описанному СМИ, будет проведена внутренняя проверка», — ответил представитель пресс-службы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге преподаватель английского языка школы № 61 Оксана Алимова выхватила у ученика тетрадь и запустила ею в класс. Этот момент попал на видео. Как рассказала URA.RU мама одного из учеников, педагог не в первый раз выходит из себя, а руководство учреждения не обращает на жалобы внимания. «Дети готовились к уроку, мальчик сел не за свою парту, вероятно, это и вызвало приступ гнева у учителя. Она выхватила у семиклассника тетрадь и запулила ею в класс, в других ребят. Ребята были ошарашены, никто толком и не понял, из-за чего поднялся шум. Оксана Алимова не в первый раз проявляет агрессию, выходит из себя: может кого-то назвать тупым, сорваться на крик», — рассказала мама одного из учеников. По ее словам, родители не раз жаловались на «англичанку» руководству школы, но там якобы не предприняли никаких мер. Сейчас родители боятся, что после публикации в СМИ педагог, по их выражению, «сожрет детей». «Но с другой стороны, уже нет сил молчать. Атмосфера на уроках английского нездоровая, дети в стрессе, с этим надо что-то делать», — считает мама одного из ребят. В пресс-службе городской администрации пояснили, что педагог, о которой идет речь, работает в школе более 14 лет. Обращений и жалоб на нее от родителей не было, подчеркнули в мэрии. «По факту, описанному СМИ, будет проведена внутренняя проверка», — ответил представитель пресс-службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...