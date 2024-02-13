В Екатеринбурге учительница запустила в школьников тетрадью. Видео

14 февраля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

По словам родителей, дети стали бояться приступов гнева своего педагога (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге преподаватель английского языка школы № 61 Оксана Алимова выхватила у ученика тетрадь и запустила ею в класс. Этот момент попал на видео. Как рассказала URA.RU мама одного из учеников, педагог не в первый раз выходит из себя, а руководство учреждения не обращает на жалобы внимания. «Дети готовились к уроку, мальчик сел не за свою парту, вероятно, это и вызвало приступ гнева у учителя. Она выхватила у семиклассника тетрадь и запулила ею в класс, в других ребят. Ребята были ошарашены, никто толком и не понял, из-за чего поднялся шум. Оксана Алимова не в первый раз проявляет агрессию, выходит из себя: может кого-то назвать тупым, сорваться на крик», — рассказала мама одного из учеников. По ее словам, родители не раз жаловались на «англичанку» руководству школы, но там якобы не предприняли никаких мер. Сейчас родители боятся, что после публикации в СМИ педагог, по их выражению, «сожрет детей». «Но с другой стороны, уже нет сил молчать. Атмосфера на уроках английского нездоровая, дети в стрессе, с этим надо что-то делать», — считает мама одного из ребят. В пресс-службе городской администрации пояснили, что педагог, о которой идет речь, работает в школе более 14 лет. Обращений и жалоб на нее от родителей не было, подчеркнули в мэрии. «По факту, описанному СМИ, будет проведена внутренняя проверка», — ответил представитель пресс-службы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге преподаватель английского языка школы № 61 Оксана Алимова выхватила у ученика тетрадь и запустила ею в класс. Этот момент попал на видео. Как рассказала URA.RU мама одного из учеников, педагог не в первый раз выходит из себя, а руководство учреждения не обращает на жалобы внимания. «Дети готовились к уроку, мальчик сел не за свою парту, вероятно, это и вызвало приступ гнева у учителя. Она выхватила у семиклассника тетрадь и запулила ею в класс, в других ребят. Ребята были ошарашены, никто толком и не понял, из-за чего поднялся шум. Оксана Алимова не в первый раз проявляет агрессию, выходит из себя: может кого-то назвать тупым, сорваться на крик», — рассказала мама одного из учеников. По ее словам, родители не раз жаловались на «англичанку» руководству школы, но там якобы не предприняли никаких мер. Сейчас родители боятся, что после публикации в СМИ педагог, по их выражению, «сожрет детей». «Но с другой стороны, уже нет сил молчать. Атмосфера на уроках английского нездоровая, дети в стрессе, с этим надо что-то делать», — считает мама одного из ребят. В пресс-службе городской администрации пояснили, что педагог, о которой идет речь, работает в школе более 14 лет. Обращений и жалоб на нее от родителей не было, подчеркнули в мэрии. «По факту, описанному СМИ, будет проведена внутренняя проверка», — ответил представитель пресс-службы.