В Кургане обсуждают условие, при котором врио мэра Аргышева согласится возглавить город. Инсайд

В Кургане обсуждают условие, при котором Аргышева согласится стать мэром

14 февраля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

По словам источника URA.RU, Анастасия Аргышева согласилась стать мэром, ели сможет покинуть этот пост после выборов президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева согласилась подать документы на пост главы и участвовать в конкурсе на пост мэра при условии, что если она возглавит город, то сможет покинуть этот пост после выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «Аргышева согласилась возглавить город при одном условии. Говорят, что она займет должность, только при условии, если сможет в любое время покинуть пост после выборов президента. Возможно, опасается надвигающегося пожароопасного сезона, который стартует с апреля», — сообщают источники. При этом они отмечают, что должность руководителя управления ГО и ЧС в мэрии Кургана все еще вакантна, поэтому ответственность за возможные пожары будет возлагаться на главу города. Поиск кандидатов связан с тем, что прежний мэр Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Ее подозревают в халатности, связанной с масштабными пожарами, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек. После этого, врио мэра была назначена Аргышева. Источники сообщали, что она подала документы на конкурс по отбору кандидатур на пост главы 9 февраля. Всего на него заявились десять человек. Документы подали экс-советник первого мэра Кургана Алексей Асташин и экс-глава Половинского округа Армэн Хачатурян, а также три пенсионера, два безработных, слесарь и студент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева согласилась подать документы на пост главы и участвовать в конкурсе на пост мэра при условии, что если она возглавит город, то сможет покинуть этот пост после выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «Аргышева согласилась возглавить город при одном условии. Говорят, что она займет должность, только при условии, если сможет в любое время покинуть пост после выборов президента. Возможно, опасается надвигающегося пожароопасного сезона, который стартует с апреля», — сообщают источники. При этом они отмечают, что должность руководителя управления ГО и ЧС в мэрии Кургана все еще вакантна, поэтому ответственность за возможные пожары будет возлагаться на главу города. Поиск кандидатов связан с тем, что прежний мэр Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Ее подозревают в халатности, связанной с масштабными пожарами, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек. После этого, врио мэра была назначена Аргышева. Источники сообщали, что она подала документы на конкурс по отбору кандидатур на пост главы 9 февраля. Всего на него заявились десять человек. Документы подали экс-советник первого мэра Кургана Алексей Асташин и экс-глава Половинского округа Армэн Хачатурян, а также три пенсионера, два безработных, слесарь и студент.