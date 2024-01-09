09 января 2024

Глава Кургана Ситникова ушла в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, ситникова елена
Отставку мэра Елены Ситниковой поддержали депутаты гордумы Фото:
новость из сюжета
В Кургане задержана мэр Ситникова

Депутаты гордумы Кургана поддержали решение главы Кургана Елены Ситниковой уйти в отставку. Об этом стало известно на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Ситникова ушла в отставку по собственному желанию. Депутаты проголосовали единогласно. Ей вручили благодарственное письмо и цветы», — сообщил корреспондент. Исполняющей обязанности главы назначили управделами администрации Анастасию Аргышеву.

Ситникова руководила Курганом с 2021 года. 26 декабря ее задержали следователи СКР по подозрению в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. В тот же вечер ее отпустили, но обязали своевременно являться по вызовам следователя или в суд и запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и их адвокатами. Ранее московские следователи занимались поиском виновных в пожарах которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек.

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Депутаты гордумы Кургана поддержали решение главы Кургана Елены Ситниковой уйти в отставку. Об этом стало известно на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Ситникова ушла в отставку по собственному желанию. Депутаты проголосовали единогласно. Ей вручили благодарственное письмо и цветы», — сообщил корреспондент. Исполняющей обязанности главы назначили управделами администрации Анастасию Аргышеву. Ситникова руководила Курганом с 2021 года. 26 декабря ее задержали следователи СКР по подозрению в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. В тот же вечер ее отпустили, но обязали своевременно являться по вызовам следователя или в суд и запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и их адвокатами. Ранее московские следователи занимались поиском виновных в пожарах которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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