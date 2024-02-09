Врио главы Аргышева подала документы для участия в конкурсе на пост мэра Кургана

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© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие штаба общественной поддержки Путина с Шумковым и Ильтяковым. Курган, аргышева анастасия
Анастасия Аргышева сдала документы в конкурсную комиссию в последний день приема Фото:
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Смена руководства в мэрии Кургана

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева подала документы на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра в последний день приема заявок 9 февраля. Кроме нее, известно, что главой города пожелали стать два курганца — студент и слесарь. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями.

«Аргышева подала документы на конкурс на пост мэра города в последний день [приема заявок]. В числе тех, кто также пожелал занять место главы города — студент и слесарь», — сообщает источник. С его слов, если документы от всех заявившихся пройдут проверку и будут приняты, то на место мэра будут претендовать пять человек.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Кургана для уточнения информации об участии Аргышевой и еще двух претендентов в конкурсе. На момент публикации ответ на нее ожидается. Также URA.RU пыталось связаться с конкурсной комиссией, но на звонок никто не ответил.

Ранее публично подтверждали свое участие в конкурсе советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин и бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян. Поиск кандидатов связан с тем, что бывший глава Елена Ситникова ушла в отставку 10 января, сразу после этого, исполнять обязанности мэра стала Аргышева. Первый этап конкурса, на котором рассмотрят документы, пройдет 20 февраля, второй, где будет собеседование с кандидатами, — 21 февраля. Тогда же пройдет итоговое заседание комиссии, где определят кандидатов, которых допустят до депутатского голосования.

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Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева подала документы на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра в последний день приема заявок 9 февраля. Кроме нее, известно, что главой города пожелали стать два курганца — студент и слесарь. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. «Аргышева подала документы на конкурс на пост мэра города в последний день [приема заявок]. В числе тех, кто также пожелал занять место главы города — студент и слесарь», — сообщает источник. С его слов, если документы от всех заявившихся пройдут проверку и будут приняты, то на место мэра будут претендовать пять человек. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Кургана для уточнения информации об участии Аргышевой и еще двух претендентов в конкурсе. На момент публикации ответ на нее ожидается. Также URA.RU пыталось связаться с конкурсной комиссией, но на звонок никто не ответил. Ранее публично подтверждали свое участие в конкурсе советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин и бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян. Поиск кандидатов связан с тем, что бывший глава Елена Ситникова ушла в отставку 10 января, сразу после этого, исполнять обязанности мэра стала Аргышева. Первый этап конкурса, на котором рассмотрят документы, пройдет 20 февраля, второй, где будет собеседование с кандидатами, — 21 февраля. Тогда же пройдет итоговое заседание комиссии, где определят кандидатов, которых допустят до депутатского голосования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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