На место главы Кургана претендуют пенсионеры, слесарь, студент и чиновница. Инсайд

12 февраля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Пост главы Кургана хотят занять десять человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана В Кургане, помимо врио главы Кургана Анастасии Аргышевой и других ранее известных претендентов, руководителем города хотят стать три пенсионера и два безработных. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. «На пост главы претендуют Аргышева, экс-советник бывшего мэра Кургана Алексей Асташин, бывший руководитель Половинского района Армэн Хачатурян, студент, слесарь, три пенсионера и двое безработных», — рассказали источники. Представители конкурсной комиссии пока не раскрывают список подавших документы. Ранее стало известно, что всего на конкурс по отбору кандидатов на пост главы заявились десять человек. Публично подтверждали свое участие в конкурсе только Асташин и Хачатурян. Представители комиссии рассмотрят документы участников 20 февраля, а 21-го проведут с ними собеседование. Проведение конкурса связано с тем, что бывший глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.

В Кургане, помимо врио главы Кургана Анастасии Аргышевой и других ранее известных претендентов, руководителем города хотят стать три пенсионера и два безработных. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. «На пост главы претендуют Аргышева, экс-советник бывшего мэра Кургана Алексей Асташин, бывший руководитель Половинского района Армэн Хачатурян, студент, слесарь, три пенсионера и двое безработных», — рассказали источники. Представители конкурсной комиссии пока не раскрывают список подавших документы. Ранее стало известно, что всего на конкурс по отбору кандидатов на пост главы заявились десять человек. Публично подтверждали свое участие в конкурсе только Асташин и Хачатурян. Представители комиссии рассмотрят документы участников 20 февраля, а 21-го проведут с ними собеседование. Проведение конкурса связано с тем, что бывший глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.