Путин поручил уделить особое внимание улучшению систем защиты городов

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что при совершенствовании гражданской обороны нужно полагаться на опыт в СВО Фото:

В России необходимо уделить особое внимание гражданской обороне, в частности, защите городов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам ежегодной расширенной коллегии МЧС.

«Уделить особое внимание совершенствованию всех элементов гражданской обороны. Особенно в городах, расположенных в непосредственной близости к Украине», — сказал Владимир Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля. Российский лидер уточнил, что при совершенствовании обороны необходимо опираться на опыт спецоперации.

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В России необходимо уделить особое внимание гражданской обороне, в частности, защите городов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам ежегодной расширенной коллегии МЧС. «Уделить особое внимание совершенствованию всех элементов гражданской обороны. Особенно в городах, расположенных в непосредственной близости к Украине», — сказал Владимир Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля. Российский лидер уточнил, что при совершенствовании обороны необходимо опираться на опыт спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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