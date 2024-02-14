Путин поручил уделить особое внимание улучшению систем защиты городов

Владимир Путин заявил, что при совершенствовании гражданской обороны нужно полагаться на опыт в СВО
В России необходимо уделить особое внимание гражданской обороне, в частности, защите городов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам ежегодной расширенной коллегии МЧС.
«Уделить особое внимание совершенствованию всех элементов гражданской обороны. Особенно в городах, расположенных в непосредственной близости к Украине», — сказал Владимир Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля. Российский лидер уточнил, что при совершенствовании обороны необходимо опираться на опыт спецоперации.
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