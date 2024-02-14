Курганцам будут отключать горячую воду из-за работ на теплопунктах

14 февраля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

«Тепловые сети» уже начали отключать воду на теплопунктах в рабочие часы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Коммунальщики Кургана проведут работы на городских теплопунктах, отключая для этого горячую воду по графику. Отключения будут проходить в рабочие часы. Об этом сообщила ПАО «Курганская генерирующая компания» на своем сайте. «Специалисты СП „Тепловые сети“ приступили к проведению регламентных работ на водоводяных подогревателях (ВВП) в центральных тепловых пунктах, в соответствии с нормативными требованиями. ВВП — это устройства для нагрева воды. Работы будут проводиться по графику, согласованному с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, с краткосрочным ограничением подачи горячей воды потребителям», — указано на сайте ресурсоснабжающей компании. Как объясняет на сайте организация, обслуживание ВВП, а именно чистка и испытания на плотность проходит летом и во время отопительного сезона. «КГК» опубликовала график, согласно которому коммунальщики отключать курганцам горячую воду. В среднем по графику работы на одном теплопункте будут занимать 2-3 дня, а проходить они будут только в рабочее время по будням. Компания утверждает, что из-за непогоды или загруженности специалистов график может сдвинуться. На сайте также указано, что узнать адреса отключаемых домов можно будет отследить в telegram-канале «Курганской генерирующей компании». Скрин: сайт ПАО «Курганская генерирующая компания» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коммунальщики Кургана проведут работы на городских теплопунктах, отключая для этого горячую воду по графику. Отключения будут проходить в рабочие часы. Об этом сообщила ПАО «Курганская генерирующая компания» на своем сайте. «Специалисты СП „Тепловые сети“ приступили к проведению регламентных работ на водоводяных подогревателях (ВВП) в центральных тепловых пунктах, в соответствии с нормативными требованиями. ВВП — это устройства для нагрева воды. Работы будут проводиться по графику, согласованному с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, с краткосрочным ограничением подачи горячей воды потребителям», — указано на сайте ресурсоснабжающей компании. Как объясняет на сайте организация, обслуживание ВВП, а именно чистка и испытания на плотность проходит летом и во время отопительного сезона. «КГК» опубликовала график, согласно которому коммунальщики отключать курганцам горячую воду. В среднем по графику работы на одном теплопункте будут занимать 2-3 дня, а проходить они будут только в рабочее время по будням. Компания утверждает, что из-за непогоды или загруженности специалистов график может сдвинуться. На сайте также указано, что узнать адреса отключаемых домов можно будет отследить в telegram-канале «Курганской генерирующей компании».