Курганцам будут отключать горячую воду из-за работ на теплопунктах

Коммунальщики Кургана проведут работы на городских теплопунктах, отключая для этого горячую воду по графику. Отключения будут проходить в рабочие часы. Об этом сообщила ПАО «Курганская генерирующая компания» на своем сайте.
«Специалисты СП „Тепловые сети“ приступили к проведению регламентных работ на водоводяных подогревателях (ВВП) в центральных тепловых пунктах, в соответствии с нормативными требованиями. ВВП — это устройства для нагрева воды. Работы будут проводиться по графику, согласованному с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, с краткосрочным ограничением подачи горячей воды потребителям», — указано на сайте ресурсоснабжающей компании.
Как объясняет на сайте организация, обслуживание ВВП, а именно чистка и испытания на плотность проходит летом и во время отопительного сезона. «КГК» опубликовала график, согласно которому коммунальщики отключать курганцам горячую воду. В среднем по графику работы на одном теплопункте будут занимать 2-3 дня, а проходить они будут только в рабочее время по будням. Компания утверждает, что из-за непогоды или загруженности специалистов график может сдвинуться. На сайте также указано, что узнать адреса отключаемых домов можно будет отследить в telegram-канале «Курганской генерирующей компании».
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