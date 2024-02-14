Губернатор Куйвашев поручил запастись соляркой и бензином перед сезоном пожаров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ответственным министерствам и ведомствам подготовиться к пожароопасному сезону, приняв комплекс мер. В частности, сформировать запас горюче-смазочных материалов, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.
«Областному министерству природных ресурсов и экологии поручено разработать сводный план тушения лесных пожаров […] Должен быть сформирован запас горюче-смазочных материалов на время высокой пожарной опасности», — рассказали в департаменте.
Также ответственным поручили привести в полную готовность лесопожарные формирования и очистить полосы отвода автомобильных дорог от горючих материалов. Ранее министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов рассказывал URA.RU, что этой зимой в регионе насчитали 50 точек, где могут быть торфяные пожары, с приходом тепла грозящие вырваться на поверхность. До весны планируется избавиться от самых опасных из них.
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