Губернатор Куйвашев поручил запастись соляркой и бензином перед сезоном пожаров

14 февраля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Ответственные министерства и ведомства должны принять комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в лесах региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ответственным министерствам и ведомствам подготовиться к пожароопасному сезону, приняв комплекс мер. В частности, сформировать запас горюче-смазочных материалов, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Областному министерству природных ресурсов и экологии поручено разработать сводный план тушения лесных пожаров […] Должен быть сформирован запас горюче-смазочных материалов на время высокой пожарной опасности», — рассказали в департаменте. Также ответственным поручили привести в полную готовность лесопожарные формирования и очистить полосы отвода автомобильных дорог от горючих материалов. Ранее министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов рассказывал URA.RU, что этой зимой в регионе насчитали 50 точек, где могут быть торфяные пожары, с приходом тепла грозящие вырваться на поверхность. До весны планируется избавиться от самых опасных из них.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ответственным министерствам и ведомствам подготовиться к пожароопасному сезону, приняв комплекс мер. В частности, сформировать запас горюче-смазочных материалов, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Областному министерству природных ресурсов и экологии поручено разработать сводный план тушения лесных пожаров […] Должен быть сформирован запас горюче-смазочных материалов на время высокой пожарной опасности», — рассказали в департаменте. Также ответственным поручили привести в полную готовность лесопожарные формирования и очистить полосы отвода автомобильных дорог от горючих материалов. Ранее министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов рассказывал URA.RU, что этой зимой в регионе насчитали 50 точек, где могут быть торфяные пожары, с приходом тепла грозящие вырваться на поверхность. До весны планируется избавиться от самых опасных из них.