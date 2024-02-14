Губернатор Куйвашев поручил запастись соляркой и бензином перед сезоном пожаров

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Передача спецтехники авиалесоохране. Свердловская область, пожарная машина, пожарный автомобиль
Ответственные министерства и ведомства должны принять комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в лесах региона Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ответственным министерствам и ведомствам подготовиться к пожароопасному сезону, приняв комплекс мер. В частности, сформировать запас горюче-смазочных материалов, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

«Областному министерству природных ресурсов и экологии поручено разработать сводный план тушения лесных пожаров […] Должен быть сформирован запас горюче-смазочных материалов на время высокой пожарной опасности», — рассказали в департаменте.

Также ответственным поручили привести в полную готовность лесопожарные формирования и очистить полосы отвода автомобильных дорог от горючих материалов. Ранее министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов рассказывал URA.RU, что этой зимой в регионе насчитали 50 точек, где могут быть торфяные пожары, с приходом тепла грозящие вырваться на поверхность. До весны планируется избавиться от самых опасных из них.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ответственным министерствам и ведомствам подготовиться к пожароопасному сезону, приняв комплекс мер. В частности, сформировать запас горюче-смазочных материалов, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Областному министерству природных ресурсов и экологии поручено разработать сводный план тушения лесных пожаров […] Должен быть сформирован запас горюче-смазочных материалов на время высокой пожарной опасности», — рассказали в департаменте. Также ответственным поручили привести в полную готовность лесопожарные формирования и очистить полосы отвода автомобильных дорог от горючих материалов. Ранее министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов рассказывал URA.RU, что этой зимой в регионе насчитали 50 точек, где могут быть торфяные пожары, с приходом тепла грозящие вырваться на поверхность. До весны планируется избавиться от самых опасных из них.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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