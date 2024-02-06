Свердловская область столкнулась с угрозой перед началом сезона пожаров. Видео

В Свердловской области насчитали 50 точек, где весной могут начаться пожары

06 февраля 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Один из очагов возгорания торфа — возле поселка Ольховка Фото: URA.RU В Свердловской области число точек, где летом могут вспыхнуть пожары из-за тления торфа, стало больше в два раза: в феврале 2023 года таких было 23, сейчас — 50. Чтобы минимизировать риски, к весне сотрудники уральской авиабазы охраны лесов должны проверить все опасные участки. Об этом URA.RU рассказал министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов. «Нашего внимания требуют порядка 50 объектов. Необязательно, что по всем необходима отработка. Где-то это небольшие термоточки, которые могут сами исчезнуть. К весне ставим цель ликвидировать все опасные очаги, а сколько их будет, станет понятно после разведки. Точно ликвидируем те, что находятся вблизи населенных пунктов и имеют высокую интенсивность горения», — пообещал Мамонтов. Рост угроз связывают с тем, что год был засушливым, к тому же было много пожаров. Самые крупные — в поселках Сосьва и Шайдуриха, где сгорели десятки домов. Чтобы ситуация не повторилась, ответственные чиновники и пожарные готовятся уже сейчас: актуализируют сводный план тушения пожаров, проводят актуализацию сил и средств. В частности, обучают сотрудников авиабазы, волонтеров, профильных чиновников, актуализируют базу спецтехники сторонних организаций. И стараются потушить все торфяные пожары. С прошлого года сотрудники авиабазы используют новую технологию — вскрывают и раскапывают очаги возгорания, распределяя тлеющий торф по поверхности земли тонким слоем. В течение суток-двух он остывает. Летом потушить такой пожар намного тяжелее — на один квадратный метр требуется тонна воды, но доставить ее к месту пожара порой очень трудно. «Этот способ намного дешевле, быстрее и технологичнее, чем традиционное тушение в летний период. Загнать пожарную машину с водой на несущий слой грунта невозможно, а организовать систему подачи воды — та еще задача. К тому же торф вполне может пережить кратковременное подтопление, поэтому нужно взбивать воду до состояние сметаны. Тушение по новой технологии в 8-10 раз дешевле», — добавил начальник диспетчерской службы уральской авиабазы Илья Секерин. Из-за того, что предыдущие три года были маловодные, а снега этой зимой выпало несоразмерно меньше, предстоящий сезон будет сложным, прогнозирует Денис Мамонтов. «Дефицит влаги не восполнен. Соответственно, прохождение пожароопасного сезона будет сложным из-за недостаточного количества влаги в почве, что позволяет развиваться почвенным пожарам и затрудняет тушение лесных пожаров в первые и вторые сутки», — добавил Мамонтов. Бульдозеры вскрывают слой почвы, докапываясь до очага возгорания, и распределяют торф тонким словом по поверхности земли Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области число точек, где летом могут вспыхнуть пожары из-за тления торфа, стало больше в два раза: в феврале 2023 года таких было 23, сейчас — 50. Чтобы минимизировать риски, к весне сотрудники уральской авиабазы охраны лесов должны проверить все опасные участки. Об этом URA.RU рассказал министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов. «Нашего внимания требуют порядка 50 объектов. Необязательно, что по всем необходима отработка. Где-то это небольшие термоточки, которые могут сами исчезнуть. К весне ставим цель ликвидировать все опасные очаги, а сколько их будет, станет понятно после разведки. Точно ликвидируем те, что находятся вблизи населенных пунктов и имеют высокую интенсивность горения», — пообещал Мамонтов. Рост угроз связывают с тем, что год был засушливым, к тому же было много пожаров. Самые крупные — в поселках Сосьва и Шайдуриха, где сгорели десятки домов. Чтобы ситуация не повторилась, ответственные чиновники и пожарные готовятся уже сейчас: актуализируют сводный план тушения пожаров, проводят актуализацию сил и средств. В частности, обучают сотрудников авиабазы, волонтеров, профильных чиновников, актуализируют базу спецтехники сторонних организаций. И стараются потушить все торфяные пожары. С прошлого года сотрудники авиабазы используют новую технологию — вскрывают и раскапывают очаги возгорания, распределяя тлеющий торф по поверхности земли тонким слоем. В течение суток-двух он остывает. Летом потушить такой пожар намного тяжелее — на один квадратный метр требуется тонна воды, но доставить ее к месту пожара порой очень трудно. «Этот способ намного дешевле, быстрее и технологичнее, чем традиционное тушение в летний период. Загнать пожарную машину с водой на несущий слой грунта невозможно, а организовать систему подачи воды — та еще задача. К тому же торф вполне может пережить кратковременное подтопление, поэтому нужно взбивать воду до состояние сметаны. Тушение по новой технологии в 8-10 раз дешевле», — добавил начальник диспетчерской службы уральской авиабазы Илья Секерин. Из-за того, что предыдущие три года были маловодные, а снега этой зимой выпало несоразмерно меньше, предстоящий сезон будет сложным, прогнозирует Денис Мамонтов. «Дефицит влаги не восполнен. Соответственно, прохождение пожароопасного сезона будет сложным из-за недостаточного количества влаги в почве, что позволяет развиваться почвенным пожарам и затрудняет тушение лесных пожаров в первые и вторые сутки», — добавил Мамонтов.