В Катав-Ивановске мэром стал соцработник

Кресло мэра Катав-Ивановска обрело нового хозяина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Катав-Ивановске (Челябинская область) 14 февраля избрали нового главу. Мэром стал директор городского комплексного центра социального обслуживания населения Иван Решетов, сообщили URA.RU в администрации Катав-Ивановска.

«Депутаты горсовета большинством голосов избрали мэром Ивана Решетова. Он наделен полномочиями сроком на пять лет», — сообщили в мэрии.

Кандидатура Решетова была поддержана на кадровой комиссии регионального отделения «Единой России». 10 из 14 действующих депутатов горсовета выдвигались на выборах именно от этой партии.

Всего на выборах мэра в Катав-Ивановске прошли отбор конкурсной комиссии и были допущены к выборам три кандидата. Это председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов, замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов.

Выборы состоялись после того, как мэр Андрей Елисеев в октябре 2023 года досрочно подал в отставку. Сделал он это после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу из-за плохой подготовки к зиме.