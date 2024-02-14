В Катав-Ивановске мэром стал соцработник

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Кресло мэра Катав-Ивановска обрело нового хозяина Фото:

В Катав-Ивановске (Челябинская область) 14 февраля избрали нового главу. Мэром стал директор городского комплексного центра социального обслуживания населения Иван Решетов, сообщили URA.RU в администрации Катав-Ивановска.

«Депутаты горсовета большинством голосов избрали мэром Ивана Решетова. Он наделен полномочиями сроком на пять лет», — сообщили в мэрии.

Кандидатура Решетова была поддержана на кадровой комиссии регионального отделения «Единой России». 10 из 14 действующих депутатов горсовета выдвигались на выборах именно от этой партии.

Всего на выборах мэра в Катав-Ивановске прошли отбор конкурсной комиссии и были допущены к выборам три кандидата. Это председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов, замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов.

Выборы состоялись после того, как мэр Андрей Елисеев в октябре 2023 года досрочно подал в отставку. Сделал он это после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу из-за плохой подготовки к зиме.

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В Катав-Ивановске (Челябинская область) 14 февраля избрали нового главу. Мэром стал директор городского комплексного центра социального обслуживания населения Иван Решетов, сообщили URA.RU в администрации Катав-Ивановска. «Депутаты горсовета большинством голосов избрали мэром Ивана Решетова. Он наделен полномочиями сроком на пять лет», — сообщили в мэрии. Кандидатура Решетова была поддержана на кадровой комиссии регионального отделения «Единой России». 10 из 14 действующих депутатов горсовета выдвигались на выборах именно от этой партии. Всего на выборах мэра в Катав-Ивановске прошли отбор конкурсной комиссии и были допущены к выборам три кандидата. Это председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов, замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов. Выборы состоялись после того, как мэр Андрей Елисеев в октябре 2023 года досрочно подал в отставку. Сделал он это после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу из-за плохой подготовки к зиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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