В Катав-Ивановске мэром стал соцработник

В Катав-Ивановске (Челябинская область) 14 февраля избрали нового главу. Мэром стал директор городского комплексного центра социального обслуживания населения Иван Решетов, сообщили URA.RU в администрации Катав-Ивановска.
«Депутаты горсовета большинством голосов избрали мэром Ивана Решетова. Он наделен полномочиями сроком на пять лет», — сообщили в мэрии.
Кандидатура Решетова была поддержана на кадровой комиссии регионального отделения «Единой России». 10 из 14 действующих депутатов горсовета выдвигались на выборах именно от этой партии.
Всего на выборах мэра в Катав-Ивановске прошли отбор конкурсной комиссии и были допущены к выборам три кандидата. Это председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов, замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов.
Выборы состоялись после того, как мэр Андрей Елисеев в октябре 2023 года досрочно подал в отставку. Сделал он это после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу из-за плохой подготовки к зиме.
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