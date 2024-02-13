В Салехарде священные места коренных народов отметят специальными знаками

14 февраля 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Карту священных мест северных народов составляют в Салехарде (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) прошло заседание совета КМНС на котором прозвучало предложение об установке табличек в святых местах, значимых для народов Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «В Салехарде могут появиться таблички с описанием священных мест коренных народов Севера. Такое предложение прозвучало на заседании совета КМНС при главе города [Алексея Титовского]», — сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы. Предложение будет направлено на рассмотрение рабочей группы, реализовать его планируется в рамках подготовки к 430-летию Салехарда. Также было предложение дополнить туристические указатели надписями на национальных языках, что позволит придать этнический колорит памятникам. Город Обдорск был основан в 1595 году, в 1933 году переименован в Салехард. Столица ЯНАО отметит 430-летний юбилей в 2025 году.

В Салехарде (ЯНАО) прошло заседание совета КМНС на котором прозвучало предложение об установке табличек в святых местах, значимых для народов Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «В Салехарде могут появиться таблички с описанием священных мест коренных народов Севера. Такое предложение прозвучало на заседании совета КМНС при главе города [Алексея Титовского]», — сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы. Предложение будет направлено на рассмотрение рабочей группы, реализовать его планируется в рамках подготовки к 430-летию Салехарда. Также было предложение дополнить туристические указатели надписями на национальных языках, что позволит придать этнический колорит памятникам. Город Обдорск был основан в 1595 году, в 1933 году переименован в Салехард. Столица ЯНАО отметит 430-летний юбилей в 2025 году.