13 февраля 2024

В Салехарде священные места коренных народов отметят специальными знаками

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Природный парк "Оленьи ручьи". Свердловская область , зима, оленьи ручьи, идол, капище, деревянный истукан
Карту священных мест северных народов составляют в Салехарде (архивное фото) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) прошло заседание совета КМНС на котором прозвучало предложение об установке табличек в святых местах, значимых для народов Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«В Салехарде могут появиться таблички с описанием священных мест коренных народов Севера. Такое предложение прозвучало на заседании совета КМНС при главе города [Алексея Титовского]», — сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы.

Предложение будет направлено на рассмотрение рабочей группы, реализовать его планируется в рамках подготовки к 430-летию Салехарда. Также было предложение дополнить туристические указатели надписями на национальных языках, что позволит придать этнический колорит памятникам.

Город Обдорск был основан в 1595 году, в 1933 году переименован в Салехард. Столица ЯНАО отметит 430-летний юбилей в 2025 году.

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В Салехарде (ЯНАО) прошло заседание совета КМНС на котором прозвучало предложение об установке табличек в святых местах, значимых для народов Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «В Салехарде могут появиться таблички с описанием священных мест коренных народов Севера. Такое предложение прозвучало на заседании совета КМНС при главе города [Алексея Титовского]», — сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы. Предложение будет направлено на рассмотрение рабочей группы, реализовать его планируется в рамках подготовки к 430-летию Салехарда. Также было предложение дополнить туристические указатели надписями на национальных языках, что позволит придать этнический колорит памятникам. Город Обдорск был основан в 1595 году, в 1933 году переименован в Салехард. Столица ЯНАО отметит 430-летний юбилей в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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