Путин признался, что не получил удовольствия от беседы с Карлсоном

Владимир Путин ждал острых вопросов от Карлсона
Президент России Владимир Путин не получил полного удовольствия от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости».
«Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он [Карлсон] шел жестко по своему плану и он свой план исполнил», —
Интервью Карлсона с Путиным вышло 9 февраля. Разговор продлился порядка двух часов. Президент России рассказал о причинах начала СВО.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.