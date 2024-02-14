Путин признался, что не получил удовольствия от беседы с Карлсоном

15 февраля 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ждал острых вопросов от Карлсона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не получил полного удовольствия от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости». «Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он [Карлсон] шел жестко по своему плану и он свой план исполнил», — сказал Путин. Президент отметил, что ждал от журналиста острых вопросов и агрессивного настроя, но не получил этого. Интервью Карлсона с Путиным вышло 9 февраля. Разговор продлился порядка двух часов. Президент России рассказал о причинах начала СВО.

Президент России Владимир Путин не получил полного удовольствия от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости». «Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он [Карлсон] шел жестко по своему плану и он свой план исполнил», — сказал Путин. Президент отметил, что ждал от журналиста острых вопросов и агрессивного настроя, но не получил этого. Интервью Карлсона с Путиным вышло 9 февраля. Разговор продлился порядка двух часов. Президент России рассказал о причинах начала СВО.