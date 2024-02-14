14 февраля 2024

Путин признался, что не получил удовольствия от беседы с Карлсоном

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
Владимир Путин ждал острых вопросов от Карлсона Фото:

Президент России Владимир Путин не получил полного удовольствия от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости».

«Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он [Карлсон] шел жестко по своему плану и он свой план исполнил», — сказал Путин. Президент отметил, что ждал от журналиста острых вопросов и агрессивного настроя, но не получил этого.

Интервью Карлсона с Путиным вышло 9 февраля. Разговор продлился порядка двух часов. Президент России рассказал о причинах начала СВО.

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Президент России Владимир Путин не получил полного удовольствия от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости». «Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он [Карлсон] шел жестко по своему плану и он свой план исполнил», — сказал Путин. Президент отметил, что ждал от журналиста острых вопросов и агрессивного настроя, но не получил этого. Интервью Карлсона с Путиным вышло 9 февраля. Разговор продлился порядка двух часов. Президент России рассказал о причинах начала СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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