Мобилизованный на СВО дезертировал, чтобы поиграть в казино

15 февраля 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

Военный сбежал из ДНР, чтобы сделать ставки в Таганроге Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный для участия в спецоперации на Украине Андрей Малышев сбежал из ДНР, чтобы сделать ставки в Таганроге. За дезертирство бывшего военного приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. «Малышев, желая отдохнуть от службы, не вернулся из увольнительной в свою часть, дислоцированную на территории ДНР. Вместо этого он отправился в Таганрог, где был задержан в марте прошлого года после кражи драгоценностей из частного дома, в котором военный снимал комнату», — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на материалы уголовного дела. Деньги, по версии адвоката, ему нужны были, чтобы делать ставки на тотализаторе. Приговор Малышеву вынес Ростовский гарнизонный военный суд. Рядового, служившего по мобилизации, признали виновным за самовольное оставление места службы и кражу драгоценностей. По частично сложенному наказанию сержант отправлен в колонию на шестилетний срок. Первые приговоры за самовольное оставление части в период мобилизации вынесли суды в городах Великий Новгород, Солнечногорск и Мурманск в декабре 2022 года. В частности, Данил Иванов получил пять лет условного срока. Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор Алексею Созонову, который был осужден на четыре года условно за дезертирство. Приговор в Приморье стал самым суровым из всех известных. Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за то, что он самовольно покинул расположение части и отправился домой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованный для участия в спецоперации на Украине Андрей Малышев сбежал из ДНР, чтобы сделать ставки в Таганроге. За дезертирство бывшего военного приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. «Малышев, желая отдохнуть от службы, не вернулся из увольнительной в свою часть, дислоцированную на территории ДНР. Вместо этого он отправился в Таганрог, где был задержан в марте прошлого года после кражи драгоценностей из частного дома, в котором военный снимал комнату», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на материалы уголовного дела. Деньги, по версии адвоката, ему нужны были, чтобы делать ставки на тотализаторе. Приговор Малышеву вынес Ростовский гарнизонный военный суд. Рядового, служившего по мобилизации, признали виновным за самовольное оставление места службы и кражу драгоценностей. По частично сложенному наказанию сержант отправлен в колонию на шестилетний срок. Первые приговоры за самовольное оставление части в период мобилизации вынесли суды в городах Великий Новгород, Солнечногорск и Мурманск в декабре 2022 года. В частности, Данил Иванов получил пять лет условного срока. Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор Алексею Созонову, который был осужден на четыре года условно за дезертирство. Приговор в Приморье стал самым суровым из всех известных. Фокинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Андрея Дивисенко к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за то, что он самовольно покинул расположение части и отправился домой.