Путин раскрыл, что стало триггером к началу СВО

Путин раскрыл главный триггер к началу СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Триггером к началу специальной военной операции стал отказ Киева от выполнения минских оглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что удары по Донбассу тоже сыграли роль при принятии решения.
«Непосредственным триггером (к началу СВО — прим. URA.RU) послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения минских соглашений и непрекращающиеся атаки <…> на <…> республики Донбасса», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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