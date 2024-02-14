Путин раскрыл, что стало триггером к началу СВО

Путин: триггером к началу СВО стал отказ от минских соглашений

15 февраля 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Путин раскрыл главный триггер к началу СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Триггером к началу специальной военной операции стал отказ Киева от выполнения минских оглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что удары по Донбассу тоже сыграли роль при принятии решения. «Непосредственным триггером (к началу СВО — прим. URA.RU) послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения минских соглашений и непрекращающиеся атаки <…> на <…> республики Донбасса», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Триггером к началу специальной военной операции стал отказ Киева от выполнения минских оглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что удары по Донбассу тоже сыграли роль при принятии решения. «Непосредственным триггером (к началу СВО — прим. URA.RU) послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения минских соглашений и непрекращающиеся атаки <…> на <…> республики Донбасса», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.