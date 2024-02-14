14 февраля 2024

Путин раскрыл, что стало триггером к началу СВО

Путин: триггером к началу СВО стал отказ от минских соглашений
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Путин раскрыл главный триггер к началу СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Триггером к началу специальной военной операции стал отказ Киева от выполнения минских оглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что удары по Донбассу тоже сыграли роль при принятии решения.

«Непосредственным триггером (к началу СВО — прим. URA.RU) послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения минских соглашений и непрекращающиеся атаки <…> на <…> республики Донбасса», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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Триггером к началу специальной военной операции стал отказ Киева от выполнения минских оглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что удары по Донбассу тоже сыграли роль при принятии решения. «Непосредственным триггером (к началу СВО — прим. URA.RU) послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения минских соглашений и непрекращающиеся атаки <…> на <…> республики Донбасса», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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