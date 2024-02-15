Центр Москвы полыхает огнем: что известно о крупном пожаре на Пушкинской площади

МЧС РФ: площадь пожара в центре Москвы составляет 1500 квадратных метров

15 февраля 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Пожарные работаю в усиленном режиме в центре Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Москвы на Пушкинской площади в пять утра (по Мск) загорелось здание «Известия-Холл». Довольно быстро огонь перекинулся на соседние помещения. Площадь возгорания составляет около 1500 квадратных метров. URA.RU приводит всю информацию с происшествия, доступную в настоящий момент. Площадь возгорания 1500 метров Первые сообщения о пожаре на Пушкинской площади начали появляться примерно к пяти утра (по Мск). На месте работают пожарные и другие экстренные службы. По предварительным данным, пожар классифицируют под третью категорию опасности. Уже сейчас площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров, уточнили в МЧС РФ. Огонь быстро распространяется Причина возгорания все еще не сообщается. По слухам, изначально загорелось концертное помещение здания «Известия-Холл». Экстренные службы же сообщают о загоревшемся административном здании. Спустя недолгое время огонь перекинулся и на соседние здания Пушкинской площади. Пожар охватил бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. По сообщениям ряда telegram-каналов, в одном из помещений, охваченного огнем, может находиться человек. Однако в МЧС не подтверждают эти слухи. Спустя некоторое время экстренные службы добавили, что внутри двора горящего здания «Известия холл» в Москве обрушился купол металлического строения. Пожарные работают в усиленном режиме Пожарные работают по номеру 1-бис — это когда сил двух направленных расчетов уже недостаточно. Сам огонь пока числится под третьей категории опасности, отмечают экстренные службы в разговоре с РИА Новости. Пожарные работают в усиленном режиме. В связи с происшествием в Москве начали перекрывать улицы. Уже заблокированы три полосы из четырех по Тверской улице и еще одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В центре Москвы на Пушкинской площади в пять утра (по Мск) загорелось здание «Известия-Холл». Довольно быстро огонь перекинулся на соседние помещения. Площадь возгорания составляет около 1500 квадратных метров. URA.RU приводит всю информацию с происшествия, доступную в настоящий момент. Первые сообщения о пожаре на Пушкинской площади начали появляться примерно к пяти утра (по Мск). На месте работают пожарные и другие экстренные службы. По предварительным данным, пожар классифицируют под третью категорию опасности. Уже сейчас площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров, уточнили в МЧС РФ. Причина возгорания все еще не сообщается. По слухам, изначально загорелось концертное помещение здания «Известия-Холл». Экстренные службы же сообщают о загоревшемся административном здании. Спустя недолгое время огонь перекинулся и на соседние здания Пушкинской площади. Пожар охватил бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. По сообщениям ряда telegram-каналов, в одном из помещений, охваченного огнем, может находиться человек. Однако в МЧС не подтверждают эти слухи. Спустя некоторое время экстренные службы добавили, что внутри двора горящего здания «Известия холл» в Москве обрушился купол металлического строения. Пожарные работают по номеру 1-бис — это когда сил двух направленных расчетов уже недостаточно. Сам огонь пока числится под третьей категории опасности, отмечают экстренные службы в разговоре с РИА Новости. Пожарные работают в усиленном режиме. В связи с происшествием в Москве начали перекрывать улицы. Уже заблокированы три полосы из четырех по Тверской улице и еще одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку.