Из-за пожара на Пушкинской площади в Москве сгорели соседние здания

Пожар от здания «Известия-Холл» на Пушкинской площади в Москве перекинулся на соседние. Огонь охватил бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Об этом сообщает Baza.
«Бар „Резиденция“ и ночной клуб Lookin Rooms сгорели во время пожара на Пушкинской площади в Москве», — передают авторы канала. Отмечается, что огонь пока не получается ликвидировать. Также сообщают, что в однои из помещений может находиться человек, который не выходит на связь. На месте работают пожарные в большом количестве. В связи с происшествием перекрыто три из четырех улиц на Тверской.
В настоящий момент также продолжает гореть здание «Известия-Холл». На месте работают экстренные службы.
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