Из-за пожара на Пушкинской площади в Москве сгорели соседние здания

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Виды Москвы. Москва , известия
Пожар от здания «Известия-Холл» перекинулся на два соседних, передает Baza Фото:

Пожар от здания «Известия-Холл» на Пушкинской площади в Москве перекинулся на соседние. Огонь охватил бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Об этом сообщает Baza.

«Бар „Резиденция“ и ночной клуб Lookin Rooms сгорели во время пожара на Пушкинской площади в Москве», — передают авторы канала. Отмечается, что огонь пока не получается ликвидировать. Также сообщают, что в однои из помещений может находиться человек, который не выходит на связь. На месте работают пожарные в большом количестве. В связи с происшествием перекрыто три из четырех улиц на Тверской.

В настоящий момент также продолжает гореть здание «Известия-Холл». На месте работают экстренные службы.

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Пожар от здания «Известия-Холл» на Пушкинской площади в Москве перекинулся на соседние. Огонь охватил бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Об этом сообщает Baza. «Бар „Резиденция“ и ночной клуб Lookin Rooms сгорели во время пожара на Пушкинской площади в Москве», — передают авторы канала. Отмечается, что огонь пока не получается ликвидировать. Также сообщают, что в однои из помещений может находиться человек, который не выходит на связь. На месте работают пожарные в большом количестве. В связи с происшествием перекрыто три из четырех улиц на Тверской. В настоящий момент также продолжает гореть здание «Известия-Холл». На месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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