Из-за пожара на Пушкинской площади в Москве сгорели соседние здания

15 февраля 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

Пожар от здания «Известия-Холл» перекинулся на два соседних, передает Baza Фото: Георгий Бергал © URA.RU Пожар от здания «Известия-Холл» на Пушкинской площади в Москве перекинулся на соседние. Огонь охватил бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Об этом сообщает Baza. «Бар „Резиденция“ и ночной клуб Lookin Rooms сгорели во время пожара на Пушкинской площади в Москве», — передают авторы канала. Отмечается, что огонь пока не получается ликвидировать. Также сообщают, что в однои из помещений может находиться человек, который не выходит на связь. На месте работают пожарные в большом количестве. В связи с происшествием перекрыто три из четырех улиц на Тверской. В настоящий момент также продолжает гореть здание «Известия-Холл». На месте работают экстренные службы.

Пожар от здания «Известия-Холл» на Пушкинской площади в Москве перекинулся на соседние. Огонь охватил бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Об этом сообщает Baza. «Бар „Резиденция“ и ночной клуб Lookin Rooms сгорели во время пожара на Пушкинской площади в Москве», — передают авторы канала. Отмечается, что огонь пока не получается ликвидировать. Также сообщают, что в однои из помещений может находиться человек, который не выходит на связь. На месте работают пожарные в большом количестве. В связи с происшествием перекрыто три из четырех улиц на Тверской. В настоящий момент также продолжает гореть здание «Известия-Холл». На месте работают экстренные службы.