14 февраля 2024

Курганский губернатор почтил память солдат, участвовавших в Афганской войне

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Силуанова. Курган, шумков вадим
Шумков высказался о солдатах на годовщину окончания Афганской войны Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков почтил память российских солдат в годовщину вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства.

«Сегодня особенная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 35-летие вывода советских войск из Афганистана. Родина, честь, мужество для каждого из вас, как и тысяч ваших сослуживцев, — не просто слова», — указано в посте канала правительства.

Губернатор Шумков также высказался, что солдаты достойно вынесли сложные испытания. Глава региона назвал бойцов элитами России, о которых, с его слов, должны писать в средствах массовой информации и показывать в фильмах. Шумков поблагодарил солдат за отвагу и участие в патриотическом воспитании молодежи, а также за поддержку участников специальной военной операции. «Вечная память и слава ребятам, которых уже нет с нами», — пишут в посте канала правительства.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков почтил память российских солдат в годовщину вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства. «Сегодня особенная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 35-летие вывода советских войск из Афганистана. Родина, честь, мужество для каждого из вас, как и тысяч ваших сослуживцев, — не просто слова», — указано в посте канала правительства. Губернатор Шумков также высказался, что солдаты достойно вынесли сложные испытания. Глава региона назвал бойцов элитами России, о которых, с его слов, должны писать в средствах массовой информации и показывать в фильмах. Шумков поблагодарил солдат за отвагу и участие в патриотическом воспитании молодежи, а также за поддержку участников специальной военной операции. «Вечная память и слава ребятам, которых уже нет с нами», — пишут в посте канала правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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