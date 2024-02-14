Курганский губернатор почтил память солдат, участвовавших в Афганской войне

15 февраля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Шумков высказался о солдатах на годовщину окончания Афганской войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков почтил память российских солдат в годовщину вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства. «Сегодня особенная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 35-летие вывода советских войск из Афганистана. Родина, честь, мужество для каждого из вас, как и тысяч ваших сослуживцев, — не просто слова», — указано в посте канала правительства. Губернатор Шумков также высказался, что солдаты достойно вынесли сложные испытания. Глава региона назвал бойцов элитами России, о которых, с его слов, должны писать в средствах массовой информации и показывать в фильмах. Шумков поблагодарил солдат за отвагу и участие в патриотическом воспитании молодежи, а также за поддержку участников специальной военной операции. «Вечная память и слава ребятам, которых уже нет с нами», — пишут в посте канала правительства.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков почтил память российских солдат в годовщину вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства. «Сегодня особенная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 35-летие вывода советских войск из Афганистана. Родина, честь, мужество для каждого из вас, как и тысяч ваших сослуживцев, — не просто слова», — указано в посте канала правительства. Губернатор Шумков также высказался, что солдаты достойно вынесли сложные испытания. Глава региона назвал бойцов элитами России, о которых, с его слов, должны писать в средствах массовой информации и показывать в фильмах. Шумков поблагодарил солдат за отвагу и участие в патриотическом воспитании молодежи, а также за поддержку участников специальной военной операции. «Вечная память и слава ребятам, которых уже нет с нами», — пишут в посте канала правительства.