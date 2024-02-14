В Челябинской области построили больше двух миллионов квадратных метров жилья

15 февраля 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

За 2023 год введено почти на 12% больше жилья, чем в 2022-м Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ввод жилья в Челябинской области в 2023 году превысил два миллиона квадратных метров. Это почти на 12% больше, чем годом ранее, сообщили 15 февраля в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «За 2023 год в Челябинской области введено 2091,2 тысячи квадратных метров жилья, что на 11,8% больше, чем за 2022 год. В рейтинге субъектов УрФО по общему объему ввода жилья Челябинская область находится на третьем месте. Лидируют Свердловская (3262,1 тысячи кв. м.) и Тюменская (2485,5 тысячи кв. м.) области. Меньше, чем в Челябинской области ввели жилья в Ханты-Мансийском автономном округе (955,3 тысячи кв. м.), в Курганской области (351,6 тысячи кв. м.) и в Ямало-Ненецком автономном округе (290 тысяч кв. м.)», — сообщили в пресс-службе КСП. Среди муниципальных образований региона лидерами по динамике ввода жилья в сравнении с 2022 годом являются Саткинский (+190,8%), Брединский (+128,6%), Кизильский (+75,7%), Кусинский (+59,7%) и Октябрьский (+29,6%) муниципальные районы. Сокращение ввода жилья наблюдается в Еткульском (-27,6%), Еманжелинском (-35,0%), Нязепетровском (-39,8%) и Варненском (-59,8%) муниципальных районах, а также в Златоусте (-36,6%). Больше всего жилья ввели в январе и декабре 2023 года Фото: пресс-служба КСП Челябинской области

Ввод жилья в Челябинской области в 2023 году превысил два миллиона квадратных метров. Это почти на 12% больше, чем годом ранее, сообщили 15 февраля в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «За 2023 год в Челябинской области введено 2091,2 тысячи квадратных метров жилья, что на 11,8% больше, чем за 2022 год. В рейтинге субъектов УрФО по общему объему ввода жилья Челябинская область находится на третьем месте. Лидируют Свердловская (3262,1 тысячи кв. м.) и Тюменская (2485,5 тысячи кв. м.) области. Меньше, чем в Челябинской области ввели жилья в Ханты-Мансийском автономном округе (955,3 тысячи кв. м.), в Курганской области (351,6 тысячи кв. м.) и в Ямало-Ненецком автономном округе (290 тысяч кв. м.)», — сообщили в пресс-службе КСП. Среди муниципальных образований региона лидерами по динамике ввода жилья в сравнении с 2022 годом являются Саткинский (+190,8%), Брединский (+128,6%), Кизильский (+75,7%), Кусинский (+59,7%) и Октябрьский (+29,6%) муниципальные районы. Сокращение ввода жилья наблюдается в Еткульском (-27,6%), Еманжелинском (-35,0%), Нязепетровском (-39,8%) и Варненском (-59,8%) муниципальных районах, а также в Златоусте (-36,6%).