Крупнейшая птицефабрика Тюмени забросила 11 млн квадратов плодородной земли

В Тюмени зарастают сорняками 11 млн квадратных метров птицефабрики «Боровская»

Сорняками зарастает 65 участков под Заводоуковском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Птицефабрика «Боровская» допустила зарастание сорняками 11 млн квадратных метров плодородной земли под Заводоуковском в Тюменской области. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Проведены наблюдения за соблюдением обязательных требований в отношении 65 земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Заводоуковском районе. Общая площадь земельных участков составляет 1109 га. Собственником является публичное акционерное общество «Птицефабрика «Боровская». Земельные участки зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — говорится в сообщении.

По данным Россельхознадзора, зарастание участков помимо нарушения обязательных правил может привести к пожароопасной ситуации: выявленные участки расположены вблизи лесов и двух поселков Заводоуковского района. «Боровской» объявлено предостережение, выдано предписание об устранении нарушений.

Ранее URA.RU рассказывало, что птицефабрика «Боровская» неоднократно попадала в поле зрения надзорных органов. Больше всего внимание привлек карантин, который вводили на фабрике из-за эпидемии птичьего гриппа.