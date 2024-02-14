14 февраля 2024

Крупнейшая птицефабрика Тюмени забросила 11 млн квадратов плодородной земли

В Тюмени зарастают сорняками 11 млн квадратных метров птицефабрики «Боровская»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, снег, поле, зима, лес
Сорняками зарастает 65 участков под Заводоуковском Фото:

Птицефабрика «Боровская» допустила зарастание сорняками 11 млн квадратных метров плодородной земли под Заводоуковском в Тюменской области. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Проведены наблюдения за соблюдением обязательных требований в отношении 65 земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Заводоуковском районе. Общая площадь земельных участков составляет 1109 га. Собственником является публичное акционерное общество «Птицефабрика «Боровская». Земельные участки зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — говорится в сообщении.

По данным Россельхознадзора, зарастание участков помимо нарушения обязательных правил может привести к пожароопасной ситуации: выявленные участки расположены вблизи лесов и двух поселков Заводоуковского района. «Боровской» объявлено предостережение, выдано предписание об устранении нарушений.

Ранее URA.RU рассказывало, что птицефабрика «Боровская» неоднократно попадала в поле зрения надзорных органов. Больше всего внимание привлек карантин, который вводили на фабрике из-за эпидемии птичьего гриппа.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Птицефабрика «Боровская» допустила зарастание сорняками 11 млн квадратных метров плодородной земли под Заводоуковском в Тюменской области. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Проведены наблюдения за соблюдением обязательных требований в отношении 65 земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Заводоуковском районе. Общая площадь земельных участков составляет 1109 га. Собственником является публичное акционерное общество «Птицефабрика «Боровская». Земельные участки зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — говорится в сообщении. По данным Россельхознадзора, зарастание участков помимо нарушения обязательных правил может привести к пожароопасной ситуации: выявленные участки расположены вблизи лесов и двух поселков Заводоуковского района. «Боровской» объявлено предостережение, выдано предписание об устранении нарушений. Ранее URA.RU рассказывало, что птицефабрика «Боровская» неоднократно попадала в поле зрения надзорных органов. Больше всего внимание привлек карантин, который вводили на фабрике из-за эпидемии птичьего гриппа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...